«Не потерпим такого»: НХЛ дисквалифицировала американского хоккеиста Уотсона на 27 матчей за домашнее насилие

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Нэшвилл Предаторз» Остина Уотсона. Его обвиняют в том, что он поднимал руку на свою подругу. Теперь американский хоккеист пропустит 27 матчей регулярного чемпионата и за этот период потеряет более $360 тыс. Однако клуб выразил спортсмену поддержку, а Ассоциация игроков намерена подать апелляцию на решение руководства НХЛ.

В четверг, 13 сентября, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провело внеплановое заседание, на котором обсуждалось поведение игрока «Нэшвилл Предаторз» Остина Уотсона. 26-летний форвард был арестован по обвинению в домашнем насилии: он поднял руку на свою подругу. С тех пор хоккеист ожидал вердикта со стороны лиги.

Руководство НХЛ решило действовать строго в соответствии с правилами, прописанными в коллективном соглашении, и отстранило спортсмена, сославшись на пункт 18-А. В нём говорится, что «комиссар лиги имеет право наложить на спортсмена дисциплинарный штраф за поведение, которое наносит ущерб репутации ассоциации», даже если проступок был совершён во внесоревновательный период.

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«Я определил, что Уотсон применил физическую силу в отношении своей сожительницы. Сегодняшнее решение было принято в соответствии с чётким пониманием со стороны лиги, что мы не потерпим такого поведения», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Это уже не первый случай, когда НХЛ отстраняет хоккеиста за подобное поведение. В октябре 2014 года лига дисквалифицировала российского защитника «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслава Войнова. Позднее суд удовлетворил его ходатайство и снял обвинения, однако получить право вернуться в североамериканский чемпионат спортсмену пока не удалось.

Уотсон будет вынужден пропустить все предварительные встречи, а также 27 матчей регулярного чемпионата, что составит практически треть сезона. Вернуться на лёд он сможет лишь 3 декабря в поединке с «Баффало Сэйбрз». Кроме того, на протяжении срока отстранения хоккеисту не будет выплачиваться зарплата. Таким образом, из ежегодных $1,1 млн, которые причитаются Остину по контракту, он потеряет $362 195.

Вместе с тем стало известно, что Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги намерена подать апелляцию на решение руководства, а в «Нэшвилле» официально выразили поддержку спортсмену.

«Мы желаем Остину, Дженн и их ребёнку всего наилучшего. В данный момент они делают все необходимые шаги для благоприятного разрешения ситуации при поддержке клуба, лиги и причастных организаций», — говорится в официальном заявлении финалиста Кубка Стэнли сезона-2016/17.

Инцидент, который стал причиной дисквалификации Уотсона, произошёл в июне в Теннесси. Как говорится в обвинительном заключении суда округа Уильямсон, в полицию поступила жалоба о домашнем насилии на заправочной станции. По словам свидетеля, между Уотсоном и его девушкой Дженн произошёл конфликт, в результате хоккеист ударил мать своего ребёнка. При этом изначально жертва отрицала тот факт, что спортсмен применил к ней физическую силу, однако позднее призналась, что Остин часто поднимал на неё руку.

Впоследствии девушка спортсмена просила стражей порядка не задерживать её молодого человека, аргументируя это тем, что подобные неприятности могут нанести вред его карьере. По словам полицейских, когда они всё же арестовали Уотсона, Дженн была «чрезвычайно расстроена».

Спортсмен провёл в заключении нескольких дней, а затем адвокатам всё же удалось его вызволить. Уотсону пришлось заплатить залог в $4,5 тыс., а месяц спустя его приговорили к одному году испытательного срока. В течение этого периода он должен посещать курсы по предотвращению случаев домашнего насилия. В случае нарушения этих условий, форвард может получить до 12 месяцев лишения свободы.

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Примечательно, что годом ранее Уотсон и трое его партнёров по команде — Майк Фишер, Пи-Кей Суббан и Райан Эллис — вступили в движение под названием Unsilence the violence, направленное на борьбу с домашним насилием в отношении женщин. Кроме того, «Нэшвилл» перечислил в фонд специальной программы $500 тыс.

На хоккейной площадке Уотсон также не отличается сдержанностью. Он любит подраться, а порой наносит удар исподтишка. Так, в апреле 2017 года от его действий пострадал Владимир Тарасенко. Форвард «Нэшвилла» направлялся на смену и между делом ударил россиянина в живот. Россиянин с трудом покинул лёд, а руководство НХЛ не усмотрело в действиях американца злого умысла.

В ноябре того же года 26-летний хоккеист снова показал, что не всегда видит грань между жёсткостью и откровенной грубостью. В матче с «Колорадо» Уотсон впечатал в борт ничего не подозревавшего Доменика Тонинато. Форвард не смог продолжить встречу, а Остин был удалён до конца встречи. В последствие он был наказан двухматчевой дисквалификацией.