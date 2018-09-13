Хоккеист «Нэшвилла» Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей НХЛ за домашнее насилие

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон на 27 матчей регулярного чемпионата в связи с неподобающем поведением вне льда.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В июне Уотсон был арестован по обвинению в домашнем насилии, но был выпущен под залог в $ 4,5 тыс. Хоккеист не признал вины, за что получил три месяца испытательного срока.

Комиссар лиги Гэри Беттмэн резко негативно отреагировал на физическое воздействие спортсмена к своей подруге и заявил, что НХЛ не потерпит насилие любого вида.

Профсоюз игроков готов обжаловать решение НХЛ.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли заявил, что нет конкретных сроков принятия решения по допуску российского защитника Вячеслава Войнова к выступлениям в лиге.