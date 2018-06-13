Под новым началом: сборная Испании по футболу проводит первую тренировку после отставки Лопетеги
- С Гризманном и Погба: сборная Франции по футболу провела тренировку перед ЧМ-2018
- Изучение русского, пропущенный медовый месяц и авансы Головину: до ЧМ по футболу в России осталось два дня
- Смотр британской молодёжи: сборная Англии по футболу провела тренировку в Зеленогорске
- Очередной выход Роналду: сборная Португалии провела тренировочное занятие в Кратове
- «Надо воодушевить людей нашей игрой»: Черчесов и Самедов подвели итоги подготовки сборной к ЧМ