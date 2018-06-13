Под новым началом: сборная Испании по футболу проводит первую тренировку после отставки Лопетеги

Сборная Испании по футболу вышла на тренировочную базу в Краснодаре под руководством нового главного тренера Фернандо Йерро. Для чемпионов мира 2010 года это занятие станет первым после отставки Хулена Лопетеги. RT ведёт прямую трансляцию.