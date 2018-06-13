Очередной выход Роналду: сборная Португалии провела тренировочное занятие в Кратове

Сборная Португалии по футболу провела последнюю тренировку в Кратове перед стартом мундиаля в России. До стартового матча с национальной командой Испании в Сочи действующих чемпионов Европы отделяет два дня. RT вёл прямую трансляцию из Подмосковья.