Очередной выход Роналду: сборная Португалии провела тренировочное занятие в Кратове

Сборная Португалии по футболу провела последнюю тренировку в Кратове перед стартом мундиаля в России. До стартового матча с национальной командой Испании в Сочи действующих чемпионов Европы отделяет два дня. RT вёл прямую трансляцию из Подмосковья.
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