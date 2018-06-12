Каравай для Бразилии, Робби Уильямс на открытии и возможный визит Меркель: до ЧМ по футболу в России осталось три дня

Бразильскую сборную по футболу встретили в Сочи караваем, а нападающего Артёма Дзюбу пообещали принять в женскую команду России в случае удачного выступления на чемпионате мира. Также стало известно, что певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия турнира, а канцлер Германии Ангела Меркель готова посетить мундиаль, если её график позволит такую поездку. О главных новостях ЧМ за три дня до его начала — в материале RT.

Бразилия и каравай

11 июня в Россию прибыл один из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира — сборная Бразилии, тренировочной базой которой станет «Юг-Спорт» в Сочи.

Традиция встречи гостей хлебом и солью, так обрадовавшая национальную команду Португалии несколькими днями ранее, была продолжена и по случаю приезда южноамериканцев.

Кроме того, в честь Неймара и компании сочинская телебашня окрасилась в жёлто-зелёные цвета.

Рамос оценил граффити

А Серхио Рамос вдохновил уличного художника на огромное граффити, которое теперь красуется на одном из домов в Краснодаре, где сборная Испании недавно обыграла Тунис в товарищеском матче. Защитник оценил этот образец монументальной живописи и поблагодарил автора в своём Instagram.

¡Gracias! 🇪🇸 Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 11 Июн 2018 в 12:17 PDT

Пресс Романа Торреса

Сборная Панамы, базирующаяся в Саранске, провела пресс-конференцию, главной звездой которой стал капитан команды Роман Торрес.

Дело в том, что защитник известен не столько выдающимися качествами на поле, сколько своим большим с футбольной точки зрения весом, который достигает 100 кг. Именно об этой особенности и не преминул спросить один из местных журналистов, поинтересовавшись, не помешает ли вес Торресу во время матчей.

Вместо ответа панамец с улыбкой встал и приподнял кофту, продемонстрировав рельефный пресс.

Un reportero le preguntó a Román Torres sobre su peso (sugiriendo que estaba gordo).

Esta fue su respuesta: 😂 @romantorres05pic.twitter.com/7QmkhG6IKh — Maria Paula (@mariap8910) 10 июня 2018 г.

Салах поблагодарил Чечню

Главным событием первой тренировки сборной Египта в Чечне стало не само занятие футболистов, а появление Мохаммеда Салаха перед болельщиками, заполнившими трибуну «Ахмат-Арены». Звёздного нападающего африканской команды вывел к болельщикам глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже он рассказал, о чём говорил с футболистом.

«Мне очень понравилось, что трибуны с большим уважением относились к гостям. Стадион буквально потонул в восторженных возгласах, когда мы с нападающим египтян и «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом появились на дорожке. Мохаммед Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают, он выразил слова благодарности за тёплый приём», — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Битва за Головина

За российского полузащитника Александра Головина, который выступит на чемпионате мира, разворачивается нешуточная борьба среди итальянских клубов.

Ранее сообщалось, что футболистом ЦСКА интересуется «Ювентус», который планирует начать переговоры по трансферу уже на этой неделе.

Однако конкуренцию туринцам может составить «Милан». Итальянские источники утверждают, что на матче-открытии мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии будут присутствовать главный тренер команды Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Массимилиано Мирабелли. Целью их визита как раз и станет просмотр Головина.

Напутствие от девушек

Чтобы Головин и вся национальная команда выступили хорошо, девушки из женской сборной России по футболу записали для подопечных Черчесова видео с пожеланиями удачи.

Полузащитник Екатерина Пантюхина пообещала взять Артёма Дзюбу в аренду в свою команду, если он успешно проявит себя на чемпионате мира, а Мария Галай и Анастасия Акимова попросили братьев Миранчуков быть спасателями для сборной, как герои мультфильма «Чип и Дейл».

Потенциальный визит Меркель

Ещё одним почётным гостем чемпионата мира может стать Ангела Меркель. В интервью ARD канцлер Германии заявила, что не исключает возможности такой поездки.

«Если вы меня принципиально спрашиваете, можно ли ехать в Россию, я отвечу чёткое «да». Однако я должна организовать всё таким образом, чтобы другие мои обязательства, которые довольно многочисленны и зависят порой от сюрпризов, не препятствовали этому», — отметила Меркель.

Макрон о Кариме Бензема

Тот факт, что политикам совсем не чужда игра миллионов, продемонстрировал и президент Франции Эммануэль Макрон, которого попросили прокомментировать отсутствие в национальной команде одной из главных её звёзд Карима Бензема.

«Никто не станет спорить с тем, что Бензема отлично проявляет себя в Испании и Лиге чемпионов. Но порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде», — поделился своим мнением Макрон, добавив, что полностью доверяет главному тренеру Франции Дидье Дешаму.

Звёзды церемонии открытия

Появились подробности церемонии открытия чемпионата мира, которая состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники».

Участниками шоу станут британский певец Робби Уильямс, российская оперная дива Аида Гарифуллина, а также бывший бразильский футболист Роналдо.

Остальные детали церемонии держатся в секрете, однако звёзды музыки и футбола уже успели поделиться своим воодушевлением по поводу предстоящего события.

«Я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию — на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это детская мечта», — не скрывал своих эмоций Уильямс.

О значимости не только церемонии открытия, но и всего турнира в целом рассказал и Роналдо.

«Матч-открытие всегда очень символичен, ведь это именно тот момент, когда понимаешь: то, чего ты ждал четыре долгих года — не важно, игрок ты или болельщик, — наконец наступило. И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище», — отметил бразилец.