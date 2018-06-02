Длинная дистанция: в пяти видах спорта проходит квалификация на летние Олимпийские игры в Токио

В 2020 году в Токио состоятся XXXII летние Олимпийские игры. В течение двух лет во всех профильных видах спорта пройдут отборочные соревнования. Они определят, какие страны смогут отправить в Токио своих атлетов. Пока квалификация стартовала в пяти видах: футболе, баскетболе, гандболе, дзюдо и триатлоне. RT рассказывает о принципах отбора на Олимпиаду и перспективах российских спортсменов.

Отбор на летние Олимпийские игры — это длительный процесс, который растягивается более чем на два года. От того, как спортсмены будут выступать всё это время, зависит, попадут ли они на главный старт четырёхлетия.

Система квалификации в каждом виде спорта своя и может меняться от одного цикла к другому. Уже определены системы отбора во всех дисциплинах, кроме бокса. В большинстве из них процесс стартует в 2019 году — время на подготовку есть у представителей стрельбы из лука, синхронного плавания, бадминтона, бейсбола, софтбола, прыжков воду, фехтования, современного пятиборья, академической гребли, скалолазания, сёрфинга, плавания, прыжков на батуте, тхэквондо, тенниса, поло, борьбы, скейтборда, гребли на байдарках и каноэ, а также настольного тенниса.

В ряде видов спорта отбор начнётся после июня 2018 года. Речь идёт о всех дисциплинах велоспорта, пляжном волейболе, конном спорте, хоккее на траве, волейболе, гольфе, спортивной и художественной гимнастике, карате, парусном спорте, стрелковом спорте, тяжёлой атлетике и лёгкой атлетике. А в остальных дисциплинах — баскетболе, футболе, гандболе, дзюдо и триатлоне — уже можно начинать переживать за попадание российских спортсменов на Олимпиаду.

Баскетбол

Строго говоря, Международная федерация баскетбола пока подтвердила только принцип отбора у мужчин в классической версии игры. Женщины и стритболисты пока ещё ждут своей очереди.

Мужской отбор на Олимпиаду — 2020 претерпел значительные изменения по сравнению с прошлыми Играми. Теперь семь из дюжины квот будут разыграны на чемпионате мира 2019 года. Ещё четыре путёвки (одну автоматически получит Япония) достанутся победителям квалификационных турниров, в которых выступят не прошедшие отбор участники мирового форума и представители континентов.

Так что первой задачей, которую нужно выполнить российской сборной, является попадание на чемпионат мира в Китае. Для европейских команд сейчас проходит первый раунд квалификации. Россияне соревнуются в одной группе с Францией, Боснией и Герцеговиной и Бельгией. Три лучшие команды по итогам двух матчей друг с другом проходят дальше. После четырёх туров из шести подопечные Сергея Базаревича располагаются на втором месте. 29 июня состоится игра с аутсайдером группы Бельгией, а 2 июля — с фаворитом Францией. России достаточно выиграть первый матч.

На втором этапе отбора выступят уже шесть команд. Результаты предыдущего раунда сохранятся, будут назначены дополнительные шесть матчей, которые пройдут в сентябре и ноябре 2018 года, а также в феврале 2019-го. Три лучшие команды из шести поедут на чемпионат мира.

В Китае россиянам придётся бороться за то, чтобы стать одной из двух сильнейших команд Европы, — только так можно получить прямые путёвки на Олимпиаду. Если достичь поставленной цели не удастся, то нужно будет хотя бы войти в число 16 лучших неквалифицировавшихся сборных, и тогда шанс поехать в Токио сохранится.

Футбол

Мужской сборной России для попадания на Олимпиаду нужно успешно выступить на чемпионате Европы среди игроков до 21 года. Путёвки в Японию получат четыре лучшие команды за исключением британских. Сначала, правда, нужно попасть на этот турнир, который пройдёт в Италии и Сан-Марино в 2019 году.

Квалификация на молодёжное первенство уже подходит к концу. Россияне выступают в одной группе с Сербией, Австрией, Арменией, Гибралтаром и Македонией. Подопечные Евгения Бушманова провели семь матчей из десяти и набрали 16 очков. Сербы возглавляют группу с 18 баллами, при этом они провели на одну игру меньше. Прямую путёвку на европейское первенство получит только победитель группы, а ближайшему преследователю придётся надеяться на участие в дополнительных стыковых матчах.

Завершится отбор осенью этого года. России осталось провести сверхважные матчи с сербами и австрийцами, а также игру с македонцами, которые замыкают турнирную таблицу. Чтобы обойти лидера, одной победы над ним может не хватить — желательно, чтобы балканцы как минимум ещё один раз потеряли очки.

Женщинам пройти отбор на Олимпийские игры будет сложнее, хотя бы потому, что для Европы предусмотрено всего три квоты, а разыгрываться они будут на чемпионате мира в 2019 году. Россиянкам нужно сперва отобраться туда, и это довольно трудная задача. Они играют в одной группе с Англией, Уэльсом, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Одна команда сразу попадёт на первенство мира во Франции, другая продолжит борьбу через стыки.

Подопечные Елены Фоминой провели четыре матча и набрали семь очков. Англия и Уэльс сыграли уже пять раз, но и набрали больше баллов — на шесть и четыре соответственно. Россиянкам осталось провести по встрече с каждым соперником, и если не удастся пробиться хотя бы в стыковые матчи, то о мечте сыграть на Олимпиаде придётся забыть. Игры с британскими командами состоятся 8 и 12 июня, а с Казахстаном и Боснией — 30 августа и 4 сентября.

Гандбол

В гандболе у России будет три шанса квалифицироваться на Олимпийские игры — через чемпионаты мира, континентальные первенства и специальные отборочные турниры.

Участники мужского чемпионата мира — 2019 определятся уже в ближайшие дни. 18 лучших европейских команд поделены на пары и в матчах друг с другом разыграют последние путёвки. России предстоит сразиться с Чехией. Игры пройдут 8 и 12 июня. Нужно либо одержать две победы, либо одну, но быть впереди по разнице заброшенных и пропущенных мячей. Путёвка на Олимпиаду на чемпионате мира будет разыграна только одна.

Отбор на чемпионат Европы — 2020, где тоже определится один участник Игр в Токио, пока не стартовал. Но уже известно, что россияне попали в одну квалификационную группу с Венгрией, Словакией и Италией. Две лучшие сборные попадут на чемпионат Европы, как и четверо лучших обладателей третьего места. Шесть матчей отбора состоятся с октября 2018 года по июнь 2019-го.

Женщинам предстоит сначала провести чемпионат Европы в 2018 году, а уже затем — первенство планеты в следующем сезоне. Отбор на континентальное первенство практически пройден — девушкам осталось сыграть один матч с Австрией, и победа в нём позволит принять участие в турнире, который состоится в ноябре и декабре во Франции. Новый чемпион Европы будет приглашён на Олимпиаду и на чемпионат мира 2019 года.

На первенство планеты попадут ещё девять европейских команд помимо Франции, которая уже входит в состав участников как действующий чемпион мира. Как и у мужчин, олимпийская путёвка будет разыграна только одна. Если российским спортсменам не удастся выиграть ни один из чемпионатов, то останется последний шанс в виде отборочных турниров в 2020 году.

Дзюдо

Система отбора на Олимпиаду в дзюдо претерпела незначительные изменения. По-прежнему состав участников будет определяться по рейтингу Международной федерации дзюдо на 25 мая 2020 года. В нём будут учитываться результаты всех главных турниров за последние два сезона.

Важным новшеством квалификации стало равенство по гендеру. Количество участников-мужчин сократилось, а женщин — увеличилось. Для сборной России это несомненный плюс — раньше в некоторых категориях девушкам не удавалось пройти отбор из-за низких позиций в рейтинге. За мужчин переживать не стоит, так как они всегда занимают лидирующие позиции в своих весах.

Отборочный рейтинг пока только формируется. В него занесены лишь результаты Гран-при, прошедшего в китайском Хух-Хото. Российские дзюдоисты выступали во всех весовых категориях, и на данный момент все формально проходят олимпийскую квалификацию. Но впереди ещё множество более важных турниров, на которых выступят все лучшие представители вида спорта. О более реальных перспективах пройти отбор на Олимпиаду лучше говорить после главного старта сезона — чемпионата мира в Токио, который запланирован на август.

Триатлон

В триатлоне тоже началось формирование участников Олимпиады на основе рейтинга. Этот процесс стартовал 11 мая и закончится ровно через два года. Но в отличие от дзюдо в триатлоне формируются два рейтинга — смешанно-командный и личный.

Результаты первого будут известны ближе к Олимпиаде, так как в нём будут учитываться исключительно лучшие результаты стран. Первые семь сборных смогут не только участвовать в первом розыгрыше олимпийских медалей в смешанной эстафете, но и отправят по два спортсмена в индивидуальные состязания.

Личный рейтинг необходим, чтобы некоторым командам удалось выставить трёх участников, а страны, у которых не набралось спортсменов на эстафету, тоже попали на Олимпиаду. Чтобы получить три квоты, нужно иметь хотя бы трёх спортсменов в топ-30 личного рейтинга.

Перспективы российских триатлонистов на Олимпиаду уже вырисовываются. В список 30 лучших личного рейтинга как раз входят трое мужчин — Дмитрий Полянский, Игорь Полянский и Александр Брюханков. Среди девушек лучший результат пока имеет Анастасия Абросимова, занимающая 38-е место. Конечно, за два года ситуация ещё может поменяться, но пока что можно рассчитывать только на участие трёх мужчин в Олимпиаде в Токио.