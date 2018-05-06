23 медали, 12 золотых: российские борцы заняли первое место на чемпионате Европы в Каспийске
- Абдулрашид Садулаев
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Обидные поражения и победа для земляков
Первая половина домашнего первенства континента сложилась для российских борцов наилучшим образом. В греко-римской борьбе отечественные спортсмены завоевали четыре золотые награды, ещё две добавили в медальную копилку Стальвира Оршуш и Анастасия Братчикова в соревновании женщин.
Последние три дня чемпионата были целиком и полностью посвящены вольной борьбе, и россияне ходили в фаворитах практически во всех десяти весовых категориях.
Пятница поначалу вообще складывалась для хозяев турнира идеально. Россияне выиграли 15 поединков из 15 и дружно пробились в финалы пяти весовых категорий. Однако первые решающие схватки вышли для отечественных борцов неудачными.
Обиднейшим образом проиграл свой финал в весовой категории до 57 кг Заур Угуев. Георгий Эдишерашвили уступал ему в счёте на протяжении всего поединка, но на последних секундах провёл приём, который судьи оценили в четыре балла, и чудесным образом вырвал у соперника золотую медаль к разочарованию местных болельщиков — 4:3. Тренеры Угуева попытались оспорить решение рефери, и в результате азербайджанцу добавили ещё одно очко.
А спустя час неудача постигла и Ильяса Бекбулатова (до 65 кг). В финальной схватке с другим азербайджанцем Хаджи Алиевым россиянин также провалил концовку. После первой половины он вёл со счётом 5:0, но затем сбавил в активности и в итоге позволил сопернику набрать два решающих балла за 12 секунд до конца — 7:8. Впрочем, понять россиянина можно, ведь ему пришлось бороться с трёхкратным чемпионом мира, теперь уже двукратным чемпионом Европы и бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
ALIYEV (AZE) comes back big in the last 15 seconds after spending the majority of the match behind to get Azerbaijan another Gold! pic.twitter.com/4Qlv5aIOYZ— United World Wrestling (@wrestling) 5 мая 2018 г.
К счастью, затем дела отечественных борцов пошли на лад, и вечер завершился для них завоеванием трёх золотых медалей. Для начала Магомед Курбаналиев (до 70 кг) стал двукратным чемпионом Европы, в напряжённом поединке одолев выступающего за Польшу уроженца Дагестана Магомедмурада Гаджиева — 3:1. Любопытно, что борцов связывают довольно тёплые отношения, о чём сам Курбаналиев рассказал после схватки.
«Магомедмурад — старший брат для меня, он меня натаскивал, помогал, когда я был молодым», — приводит слова борца «Чемпионат».
Курбаналиев также рассказал, что едва не пропустил домашнее первенство Европы из-за большого количества травм.
«Беспокоило пять повреждений: шея, поясница, колено, вчера руку повредил… И ещё синяк под глазом — это вчера в поединке с грузином заработал. Правда, синяк — скорее, приятная травма», — добавил Магомед.
Sadulaev watches in anticipation as Magomed Kurbanaliev wins Russia their first gold of the evening! #uwwpic.twitter.com/Dpb3gRqfse— United World Wrestling (@wrestling) 5 мая 2018 г.
Победа Курбаналиева благотворно сказалась и на результате Ахмеда Гаджимагомедова, выступающего в весовой категории до 79 кг. Посмотрев схватку земляка, он сам одолел немца Мартина Обста со счётом 6:3. Ранее в полуфинале Ахмед с огромным трудом сломил сопротивление азербайджанца Джабраила Гасанова, призёра Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро и двукратного чемпиона Европы.
«За Курбаналиева переживал вдвойне — если бы и он проиграл… Так за него болел, что чуть не забыл на свой поединок как следует настроиться. Хорошо, что он не подвёл. Я с ним в одной комнате тут живу, теперь у нас почти золотая комната», — шутил Гаджимагомедов.
Ну а завершилась суббота золотом Владислава Байцаева в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке он не оставил шансов белорусу Александру Хуштыну — 7:0. На третьем для себя чемпионате Европы 27-летний борец из Северной Осетии наконец завоевал золотую медаль.
Новое золото Садулаева
В воскресенье, заключительный день турнира, россияне продолжили штамповать победы. Особенно порадовало местных болельщиков золото Гаджимурада Рашидова в весовой категории до 61 кг, ведь он является уроженцем Каспийска. После окончания схватки спортсмен даже пошутил, что в случае поражения отправился бы домой пешком.
Между тем сам бой с грузином Бекой Ломтадзе получился для Рашидова непростым. По ходу схватки у россиянина открылось небольшое кровотечение, и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным. Гаджимурад дожал оппонента — 4:1 — и стал двукратным чемпионом Европы.
«До самых последних секунд пришлось быть максимально сконцентрированным, однажды вырвался из опасного захвата. Я понимал, что один бросок — и 4:1 превратилось бы в поражение, как это дважды произошло вчера с нашими ребятами», — объяснял Рашидов.
RASHIDOV (RUS) defeats LOMTADZE (GEO) and earns himself the 61kg European Title! #uwwpic.twitter.com/YqBjsrVK5Q— United World Wrestling (@wrestling) 6 мая 2018 г.
Следом золото завоевал Артур Найфонов (до 86 кг). Его решающая схватка с Александром Гостиевым из Азербайджана получилась крайне напряжённой и завершилась с равным счётом — 1:1. Лишь по последнему действию победа была присуждена россиянину. Одним из первых Найфонова поздравил с золотом земляк, олимпийский чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослан Рамонов. Кстати Гостиев также является земляком Артура.
«Можно сказать, я рос на его схватках, мы же с ним из одной республики — Северной Осетии. И очень приятно теперь его победить», — рассказал Найфонов.
Наконец последнее и шестое золото ЧЕ в вольной борьбе России принёс Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке судьба свела его с земляком Шарифом Шарифовым, выступающим за Азербайджан.
В 2012-м уроженец Дагестана выиграл Олимпийские игры в Лондоне, а спустя четыре года в Бразилии намеревался вновь стать лучшим. Но на его пути в полуфинале тогда встал стремительно набирающий силы Садулаев. В результате Абдулрашид принёс России очень нужную награду высшей пробы.
В финале ЧЕ в Каспийске Шарифов собирался отомстить россиянину за обидное поражение, но в драматичной и равной схватке вновь уступил — 1:2. Таким образом, Садулаев стал двукратным чемпионом Европы.
«За моего соперника говорят его результаты. Шарифов — олимпийский чемпион Лондона, призёр Олимпиады в Рио. Мы тренируемся в одном зале. Со своими бороться бывает очень тяжело, но, как говорится, свой, не свой — на дороге не стой», — заявил Садулаев.
А в двух других весовых категориях россияне, увы, остались без медалей. Турок Сонер Демирташ был главным фаворитом в категории до 74 кг и в результате в третий раз подряд завоевал золото ЧЕ, в финальной схватке сломив сопротивление Зелимхана Хаджиева, ещё одного уроженца Дагестана, выступающего за другую страну — Францию.
Золото досталось Турции и в самой тяжёлой весовой категории — до 125 кг. Здесь Таха Акгюль в схватке за золото одолел представителя Грузии Гено Петриашвили — 2:1. Россиянин Мурадин Кушхов в полуфинале уступил будущему чемпиону, а в схватке за бронзу не справился с азербайджанцем Джамаладдином Магомедовым.
Без шансов для соперников
В результате российские вольники на домашнем чемпионате Европы уверенно заняли первое место в медальном зачёте с шестью наградами высшей пробы и двумя серебряными медалями. При этом год назад на первенстве континента в Нови-Саде отечественные вольники завоевали всего два золота, правда, тогда соревнования проводились в восьми весовых категориях, а не в десяти. Тем не менее, результат российской команды заслуживает уважения.
Серьёзного прогресса добились и представители греко-римской борьбы, которые год назад завершили ЧЕ с одной золотой наградой, а в Каспийске завоевали четыре.
Всего же российские борцы на домашнем первенстве Старого Света завоевали 23 медали, 12 из которых золотые. Для сравнения: в Нови-Саде было 16 наград и пять — высшей пробы. Лучше россияне выступили лишь на далёком чемпионате Европы в Стамбуле и Иваново (женская вольная борьба). Тогда отечественные борцы завоевали 24 медали, из них 16 золотые, а отечественные представительницы слабого пола, дебютировавшие на ЧЕ, произвели фурор, одержав победы во всех девяти весовых категориях.
Остаётся только надеяться, что после более чем успешного ЧЕ российские борцы порадуют болельщиков и на чемпионате мира, который пройдёт в октябре в Будапеште.