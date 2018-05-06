23 медали, 12 золотых: российские борцы заняли первое место на чемпионате Европы в Каспийске

Российские борцы произвели фурор на завершившемся в Каспийске чемпионате Европы. Суммарно отечественные спортсмены завоевали 23 медали, 12 из которых золотые. Этот результат оказался лучшим для сборной на первенстве континента за последние 25 лет. Шесть наград высшей пробы выиграли «вольники», четыре — представители греко-римской борьбы, а ещё две — женщины.

Обидные поражения и победа для земляков

Первая половина домашнего первенства континента сложилась для российских борцов наилучшим образом. В греко-римской борьбе отечественные спортсмены завоевали четыре золотые награды, ещё две добавили в медальную копилку Стальвира Оршуш и Анастасия Братчикова в соревновании женщин.

Последние три дня чемпионата были целиком и полностью посвящены вольной борьбе, и россияне ходили в фаворитах практически во всех десяти весовых категориях.

Пятница поначалу вообще складывалась для хозяев турнира идеально. Россияне выиграли 15 поединков из 15 и дружно пробились в финалы пяти весовых категорий. Однако первые решающие схватки вышли для отечественных борцов неудачными.

Обиднейшим образом проиграл свой финал в весовой категории до 57 кг Заур Угуев. Георгий Эдишерашвили уступал ему в счёте на протяжении всего поединка, но на последних секундах провёл приём, который судьи оценили в четыре балла, и чудесным образом вырвал у соперника золотую медаль к разочарованию местных болельщиков — 4:3. Тренеры Угуева попытались оспорить решение рефери, и в результате азербайджанцу добавили ещё одно очко.

А спустя час неудача постигла и Ильяса Бекбулатова (до 65 кг). В финальной схватке с другим азербайджанцем Хаджи Алиевым россиянин также провалил концовку. После первой половины он вёл со счётом 5:0, но затем сбавил в активности и в итоге позволил сопернику набрать два решающих балла за 12 секунд до конца — 7:8. Впрочем, понять россиянина можно, ведь ему пришлось бороться с трёхкратным чемпионом мира, теперь уже двукратным чемпионом Европы и бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

ALIYEV (AZE) comes back big in the last 15 seconds after spending the majority of the match behind to get Azerbaijan another Gold! pic.twitter.com/4Qlv5aIOYZ — United World Wrestling (@wrestling) 5 мая 2018 г.

К счастью, затем дела отечественных борцов пошли на лад, и вечер завершился для них завоеванием трёх золотых медалей. Для начала Магомед Курбаналиев (до 70 кг) стал двукратным чемпионом Европы, в напряжённом поединке одолев выступающего за Польшу уроженца Дагестана Магомедмурада Гаджиева — 3:1. Любопытно, что борцов связывают довольно тёплые отношения, о чём сам Курбаналиев рассказал после схватки.

«Магомедмурад — старший брат для меня, он меня натаскивал, помогал, когда я был молодым», — приводит слова борца «Чемпионат».

Курбаналиев также рассказал, что едва не пропустил домашнее первенство Европы из-за большого количества травм.

«Беспокоило пять повреждений: шея, поясница, колено, вчера руку повредил… И ещё синяк под глазом — это вчера в поединке с грузином заработал. Правда, синяк — скорее, приятная травма», — добавил Магомед.

Sadulaev watches in anticipation as Magomed Kurbanaliev wins Russia their first gold of the evening! #uwwpic.twitter.com/Dpb3gRqfse — United World Wrestling (@wrestling) 5 мая 2018 г.

Победа Курбаналиева благотворно сказалась и на результате Ахмеда Гаджимагомедова, выступающего в весовой категории до 79 кг. Посмотрев схватку земляка, он сам одолел немца Мартина Обста со счётом 6:3. Ранее в полуфинале Ахмед с огромным трудом сломил сопротивление азербайджанца Джабраила Гасанова, призёра Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро и двукратного чемпиона Европы.

«За Курбаналиева переживал вдвойне — если бы и он проиграл… Так за него болел, что чуть не забыл на свой поединок как следует настроиться. Хорошо, что он не подвёл. Я с ним в одной комнате тут живу, теперь у нас почти золотая комната», — шутил Гаджимагомедов.

Ну а завершилась суббота золотом Владислава Байцаева в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке он не оставил шансов белорусу Александру Хуштыну — 7:0. На третьем для себя чемпионате Европы 27-летний борец из Северной Осетии наконец завоевал золотую медаль.

Новое золото Садулаева

В воскресенье, заключительный день турнира, россияне продолжили штамповать победы. Особенно порадовало местных болельщиков золото Гаджимурада Рашидова в весовой категории до 61 кг, ведь он является уроженцем Каспийска. После окончания схватки спортсмен даже пошутил, что в случае поражения отправился бы домой пешком.

Между тем сам бой с грузином Бекой Ломтадзе получился для Рашидова непростым. По ходу схватки у россиянина открылось небольшое кровотечение, и ему пришлось обратиться за помощью к врачам. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным. Гаджимурад дожал оппонента — 4:1 — и стал двукратным чемпионом Европы.

«До самых последних секунд пришлось быть максимально сконцентрированным, однажды вырвался из опасного захвата. Я понимал, что один бросок — и 4:1 превратилось бы в поражение, как это дважды произошло вчера с нашими ребятами», — объяснял Рашидов.

RASHIDOV (RUS) defeats LOMTADZE (GEO) and earns himself the 61kg European Title! #uwwpic.twitter.com/YqBjsrVK5Q — United World Wrestling (@wrestling) 6 мая 2018 г.

Следом золото завоевал Артур Найфонов (до 86 кг). Его решающая схватка с Александром Гостиевым из Азербайджана получилась крайне напряжённой и завершилась с равным счётом — 1:1. Лишь по последнему действию победа была присуждена россиянину. Одним из первых Найфонова поздравил с золотом земляк, олимпийский чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослан Рамонов. Кстати Гостиев также является земляком Артура.

«Можно сказать, я рос на его схватках, мы же с ним из одной республики — Северной Осетии. И очень приятно теперь его победить», — рассказал Найфонов.

Наконец последнее и шестое золото ЧЕ в вольной борьбе России принёс Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 92 кг. В финальной схватке судьба свела его с земляком Шарифом Шарифовым, выступающим за Азербайджан.

В 2012-м уроженец Дагестана выиграл Олимпийские игры в Лондоне, а спустя четыре года в Бразилии намеревался вновь стать лучшим. Но на его пути в полуфинале тогда встал стремительно набирающий силы Садулаев. В результате Абдулрашид принёс России очень нужную награду высшей пробы.

В финале ЧЕ в Каспийске Шарифов собирался отомстить россиянину за обидное поражение, но в драматичной и равной схватке вновь уступил — 1:2. Таким образом, Садулаев стал двукратным чемпионом Европы.

«За моего соперника говорят его результаты. Шарифов — олимпийский чемпион Лондона, призёр Олимпиады в Рио. Мы тренируемся в одном зале. Со своими бороться бывает очень тяжело, но, как говорится, свой, не свой — на дороге не стой», — заявил Садулаев.

А в двух других весовых категориях россияне, увы, остались без медалей. Турок Сонер Демирташ был главным фаворитом в категории до 74 кг и в результате в третий раз подряд завоевал золото ЧЕ, в финальной схватке сломив сопротивление Зелимхана Хаджиева, ещё одного уроженца Дагестана, выступающего за другую страну — Францию.

Золото досталось Турции и в самой тяжёлой весовой категории — до 125 кг. Здесь Таха Акгюль в схватке за золото одолел представителя Грузии Гено Петриашвили — 2:1. Россиянин Мурадин Кушхов в полуфинале уступил будущему чемпиону, а в схватке за бронзу не справился с азербайджанцем Джамаладдином Магомедовым.

Без шансов для соперников

В результате российские вольники на домашнем чемпионате Европы уверенно заняли первое место в медальном зачёте с шестью наградами высшей пробы и двумя серебряными медалями. При этом год назад на первенстве континента в Нови-Саде отечественные вольники завоевали всего два золота, правда, тогда соревнования проводились в восьми весовых категориях, а не в десяти. Тем не менее, результат российской команды заслуживает уважения.

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Серьёзного прогресса добились и представители греко-римской борьбы, которые год назад завершили ЧЕ с одной золотой наградой, а в Каспийске завоевали четыре.

Всего же российские борцы на домашнем первенстве Старого Света завоевали 23 медали, 12 из которых золотые. Для сравнения: в Нови-Саде было 16 наград и пять — высшей пробы. Лучше россияне выступили лишь на далёком чемпионате Европы в Стамбуле и Иваново (женская вольная борьба). Тогда отечественные борцы завоевали 24 медали, из них 16 золотые, а отечественные представительницы слабого пола, дебютировавшие на ЧЕ, произвели фурор, одержав победы во всех девяти весовых категориях.

Остаётся только надеяться, что после более чем успешного ЧЕ российские борцы порадуют болельщиков и на чемпионате мира, который пройдёт в октябре в Будапеште.