Россиянин Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 92 кг

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Олимпийский чемпион 2016 года российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 92 кг на чемпионате Европы, который проходит в Каспийске.

Об этом сообщает РИА Новости.

В финале спортсмен одержал победу над представителем Азербайджана Шарифом Шарифовым.

Бронзовые награды взяли украинец Кирилл Мешков и турок Сердар Боке.

Ранее сообщалось, что россиянин Артур Найфонов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в весе до 86 кг.

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