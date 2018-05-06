Российский боец вольного стиля Рашидов завоевал золото на ЧЕ в Каспийске

Российский боец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске.

Об этом сообщает РИА Новости. В финале турнира он одержал победу над представителем Грузии Бекой Ломтадзе со счётом 4:1. Бронзовые медали взяли Реджеп Топал (Турция) и Иван Гвидеа (Румыния). Ранее сообщалось, что российские борцы завоевали три золотые медали в предпоследний день чемпионата Европы.