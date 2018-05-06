Российский боец вольного стиля Рашидов завоевал золото на ЧЕ в Каспийске
Российский боец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы по борьбе в Каспийске.
Об этом сообщает РИА Новости.
В финале турнира он одержал победу над представителем Грузии Бекой Ломтадзе со счётом 4:1.
Бронзовые медали взяли Реджеп Топал (Турция) и Иван Гвидеа (Румыния).
Ранее сообщалось, что российские борцы завоевали три золотые медали в предпоследний день чемпионата Европы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube