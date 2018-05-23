Новый вызов для экс-наставника «Спартака»: Эмери назначен главным тренером лондонского «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» объявил имя нового главного тренера. Им стал Унаи Эмери, на протяжении последних двух лет возглавлявший «Пари Сен-Жермен». Испанец заключил с клубом трёхлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере £5 млн. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил мастерство своего соотечественника, а экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис скептически отнёсся к приглашению уроженца Фуэнтеррабии. Почему «канониры» остановились на кандидатуре Эмери — в материале RT.

Уход Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» закрыл обширную главу в истории лондонского клуба. На протяжении 22 лет француз стоял у руля команды «канониров», но по окончании нынешнего сезона сложил полномочия. Безусловно, главной загадкой стало имя преемника, на которого будет возложена задача вернуть коллектив на лидирующие позиции в английском и мировом футболе.

Изначально на вакансию претендовали сразу несколько известных специалистов. Называли фамилии действующего наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты и экс-полузащитника «Арсенала» Патрика Виейры, который в настоящее время руководит американским «Нью-Йорк Сити». Также появилась информация о переговорах с ещё одним бывшим игроком клуба, Тьерри Анри. К этому моменту легендарный француз уже успел поработать с одной из юношеских команд в системе клуба, а сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии.

Однако со временем все эти кандидатуры отпали. По слухам, Аллегри потребовал контроль над трансферами клуба, что не понравилось руководству, переговоры с Анри завершились на стадии собеседования, а Виейра посчитал неуважением, что лондонцы связались с ним последним из всех вышеназванных тренеров.

Главным и единственным кандидатом остался Артета. Испанец защищал цвета клуба на протяжении пяти лет и был хорошо знаком с командой, но и он отказался от предложенных ему условий. Причина оказалась такой же, как и у Аллегри: Микель хотел контролировать приобретение новых футболистов, однако исполнительный директор Иван Газидис и владелец контрольного пакета акций Стэн Кронке сочли это неприемлемым.

В итоге новым главным тренером неожиданно для всех стал Унаи Эмери. Последние два года испанец провёл в «Пари Сен-Жермен», но он вряд ли сможет занести этот период себе в актив. Его дебютный год во Франции запомнился сразу двумя громкими провалами. Тремя победами в Лиги Европы специалист заслужил статус кубкового бойца и должен был принести клубу первую победу в Лиге чемпионов. Но вместо этого он помог «Барселоне» сотворить величайший камбэк в истории главного клубного турнира Старого Света. Дома парижане забили сопернику четыре безответных мяча, но на «Камп Ноу» умудрились проиграть со счётом 1:6 (причём три последних мяча Лионель Месси и компания провели в последние 10 минут) и вылетели.

Неудачи продолжились и на внутренней арене, где один из богатейших клубов мира впервые за пять лет остался без золотых медалей. ПСЖ пропустил вперёд «Монако» и позволил коллективу с Лазурного берега впервые за 17 лет стать чемпионом Франции.

Последней каплей для руководства «Пари Сен-Жермен» стал второй сезон Эмери у руля команды. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи пошёл на немыслимые для мирового футбола траты, результатом которых стало приобретение Неймара за €222 млн, а также аренда Килиана Мбаппе с последующей опцией выкупа. Покупка француза обойдётся парижанам в €135 млн. Однако и этого не хватило для долгожданной победы в Лиге чемпионов. ПСЖ не смог справиться с «Реалом» и второй раз подряд покинул турнир на стадии 1/8 финала.

Это поставило крест на перспективах Эмери во главе французского гранда, однако не отпугнуло работодателей из Лондона. Как стало известно, контракт испанского специалиста с «канонирами» рассчитан на три года, а его зарплата составит £5 млн в год.

«Я рад возглавить один из сильнейших клубов в мировом футболе. «Арсенал» знают и любят во всём мире благодаря его стилю игры, работе с молодыми футболистами, великолепному стадиону.

Очень рад, что на меня возложили ответственность открыть новую страницу в истории «канониров». Я встречался с руководством клуба и могу сказать, что у них очень амбициозные цели. Я в восторге от того, чего мы можем добиться вместе, и очень жду возможности подарить особенные моменты всем болельщикам «Арсенала», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

Примечательно, что испанец немного поторопился и объявил о своём назначении на пост тренера лондонского коллектива на день раньше. 22 мая на официальном сайте специалиста появилась его фотография на фоне стадиона «Эмирейтс» и подпись «Горд быть частью семьи «Арсенала». Однако уже через несколько часов сообщение было удалено, а ресурс перестал работать.

Unai Emery appears to confirm himself as club's new manager.



The homepage of Emery’s personal website – https://t.co/6CxnPCSGtp – displayed a picture of him alongside an Arsenal crest. It carried the message:



“Proud to be part of the Arsenal family.” pic.twitter.com/a94oGsz0CB — Merci Arsène 👏🏾 (@tomgunner14) 23 мая 2018 г.

Владелец клуба Стэн Кронке приветствовал испанца в новом клубе и назвал его прирождённым победителем.

«На его назначение повлияли несколько моментов: его знание футбола, энергия, решительность и любовь к игре. Он разделяет наше желание двигаться вперёд и развивать то, что было создано ранее Арсеном Венгером, а также помогать клубу добиваться успеха», — заявил Кронке.

Безусловно, после провала Эмери с ПСЖ его назначение в топ-клуб можно воспринимать со скепсисом. Но на протяжении последних 15 лет «Арсенал» делал упор исключительно на развитие молодых талантов, а это испанец умеет. Доказательство тому — сверхуспешная работа с «Севильей», с которой он на протяжении трёх лет побеждал в Лиге Европы. Именно под его руководством раскрылись такие футболисты, как Карлос Бакка, Кевин Гамейро и Алейш Видаль. Колумбиец успел поиграть за «Милан» и вернуться в Испанию, француз выступает за мадридский «Атлетико», а испанец попал в состав «Барселоны».

Отличительное качество Эмери — его умение делать выводы из поражений. Так, в 2012 году он потерпел фиаско во главе московского «Спартака». Испанец провёл в столичном клубе чуть более полугода и покинул клуб после разгромного поражения от «Динамо» со счётом 1:5. Кроме того, специалист успел заслужить обидное прозвище «тренеришка». Именно так его назвал нынешний форвард «Зенита» Артём Дзюба. Но с того момента уроженец Фуэнтеррабии успел добиться успеха с «Севильей» и получить приглашение в «Пари Сен-Жермен».

Не остаётся сомнений, что Эмери вынесет определённые уроки из двухлетнего пребывания в Париже. Там он успел узнать, что такое общение со звёздами мирового футбола, а также стал свидетелем одного из самых громких конфликтов между футболистами одного коллектива. Неймар и Эдинсон Кавани долгое время не могли поделить роль лидера в команде, однако позднее ситуация нормализовалась. Надо думать, не без участия главного тренера.

Назначение Эмери в «Арсенал» благосклонно восприняли не только фанаты лондонского клуба, но и известные специалисты. Так, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил своего будущего соперника и лично приветствовал его в Английской премьер-лиге.

«Отличный тренер. Его карьера говорит сама за себя. Он успешно работал со многими испанскими командами, а также с ПСЖ. Добро пожаловать в Англию! В наш чемпионат пришёл ещё один прекрасный специалист», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

Такого же мнения придерживается и экс-тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Итальянец выразил уверенность, что Эмери мог добиться успеха с ПСЖ, но ему не хватило доверия и времени.

Однако есть и те, кто не считают правильным решением приглашение Эмери в «Арсенал». Так, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что клуб допустил ошибку, сделав ставку на испанского специалиста.

«Это шаг назад для клуба. Эмери — легенда, но, думаю, можно было найти кандидатуру получше. Но таково решение совета директоров. Посмотрим, как он проявит себя в Англии», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».