«Турнир оставит России огромное наследие»: Мутко рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018

Строительство объектов к ЧМ-2018 — инвестиции в будущее России. Об этом заявил в интервью RT вице-премьер Виталий Мутко после семинара-совещания по вопросам приёма команд — участниц турнира. Функционер подвёл итоги первых тестовых матчей, рассказал об имеющихся проблемах и признался, что главной задачей чемпионата является демонстрация «новой России».

«Тестовые матчи удались»

— Расскажите, о чём шла речь на сегодняшнем семинаре?

— Мы говорили непосредственно о тренировочных базах, на которых разместятся 32 сборные — участницы турнира, обсуждали тему их приёма, подготовки полей. Были рассмотрены все вопросы, связанные с проведением открытых тренировок.

Собрались не только представители 11 городов, в которых пройдут матчи, но и представители тех городов, где расположены тренировочные базы: Геленджик, Анапа, Краснодар, Кисловодск, Железноводск, Калуга, Воронеж и так далее. Также обсудили систему управления чемпионата. Рассказывали, что такое главный операционный штаб, региональный операционный штаб. Детально рассмотрели, как они будут функционировать, в каком режиме работать. Продемонстрировали много видеоматериалов с предыдущих чемпионатов мира, Кубка конфедераций — 2017.

В ближайшем будущем планируем обсудить вопросы транспортного обеспечения, безопасности. Тестовые матчи почти везде проведены. Одной ногой мы уже находимся на первенстве планеты.

— Тестовые матчи вызвали у вас какую-либо обеспокоенность?

— В целом они удались и решили те задачи, которые перед ними ставили. Но ещё остаются рабочие моменты, над которыми предстоит поработать. Прежде всего это транспортный вопрос, вопрос доставки болельщиков на стадионы. Порой транспортные планы либо не доводятся до населения, либо срабатывают не совсем качественно. С одной стороны, мы должны сделать пребывание болельщиков на аренах комфортным, а с другой — не хотим создавать проблем другим жителям регионов.

Второй блок вопросов связан с готовностью самих стадионов. Необходимо больше внимания уделить приведению объектов в порядок. После стройки их необходимо несколько раз вымыть, так как остаётся огромное количество пыли.

Третий блок — вопросы сервиса. Это питание, работа лифтов и туалетов. Нужно работать и с группами болельщиков с ограниченными физическими возможностями. О некоторых недостатках болельщики пишут в соцсетях, что-то мы мониторим сами. На отдельных стадионах остаются проблемы с безопасностью, с пропуском людей на трибуны. Кое-где продолжают как ни в чём не бывало курить.

— Какой город вас особенно порадовал по итогам тестовых матчей?

— Волгоград меня поразил с точки зрения атмосферы. Мы увидели, что там огромный футбольный потенциал. В городе у людей сохранились воспоминания о больших успехах «Ротора» в 1990-е. Хорошо со всем справился Калининград. Саранск и Нижний Новгород тоже неплохо, но хочется больше эмоций от людей. Футбольные традиции в этих городах необходимо возрождать.

Мутко о тестовых матчах

«Мундиаль оставит России огромное наследие»

— Как относитесь к тому, что некоторые россияне считают траты на турнир слишком большими?

— Недовольные будут всегда. Кто-то считает, что стадионы вообще не следовало строить. Им я ещё раз хочу сказать: инфраструктура к чемпионату мира — это инвестиции в нашу страну. Мы построили везде аэровокзальные комплексы с новыми взлётными полосами и телетрапами. Построены дороги, в Питере и Нижнем Новгороде открыты новые станции метро. Возведено 30 гостиниц. Проведена большая работа над энергетикой, очистными и медицинскими сооружениями. А о тренировочных полях и стадионах я вообще не говорю. В XXI веке они должны быть везде. Современные арены будут украшать наши города. Некоторые из них буквально дали толчок развитию окружающих территорий. Например, в Самаре место, где возведена арена к ЧМ, станет очень привлекательным для инвестиций. Мундиаль оставит России огромное наследие.

— Во время семинара вы обратили внимание на состояние прилегающей к стадионам территории в некоторых городах. Будет ли что-то предпринято в этом направлении?

— Мы контролируем и мониторим возведение почти 600 объектов, которые входят в городскую программу турнира. Большинство из них уже работают, до середины мая введём в строй оставшиеся 50. Вообще же на данный вопрос должны обратить внимание и сами города. Мне приходится много ездить и объяснять это людям. Иногда ездишь по протокольным маршрутам между объектами ЧМ и обращаешь внимание на недоделки. Мы стараемся их устранять.

В том же Нижнем Новгороде будет введён в строй роскошный железнодорожный вокзал. Но если отойти от него на 50 метров в сторону... В Волгограде, когда сносили старый стадион, слева от него стоял старый профсоюзный бассейн, который в любой момент мог рухнуть кому-нибудь на голову, а справа — река, но никакой набережной не было в принципе. Мы всё исправили, выкупили бассейн, вложили деньги. Но регионы должны и сами работать над такими моментами. Они приглашают людей в гости, к ним приедут по 40 тыс. болельщиков. Людям должно быть комфортно. Они будут гулять, заходить в рестораны, где-то жить. Городской инфраструктурой заниматься необходимо, а времени осталось совсем мало.

— Есть город, которым вы довольны больше остальных без учёта городов, принимавших матчи Кубка конфедераций?

— Саранск. Там руководители региона оказались очень серьёзно вовлечены в процесс подготовки города к чемпионату мира. Аэропорт, дороги, стадион, жилые комплексы — всё сделано с душой и на перспективу.

Заметные изменения произошли и в Волгограде. Построено хорошее шоссе, многие вопросы решены. Но работы везде очень много. Каждый город менялся по-своему, хотя, может, хотелось и большего. Есть ещё время, чтобы привести всё в порядок, улучшить благоустройство. В том же Нижнем Новгороде появится дополнительная набережная. Меня очень радуют тренировочные площадки. Везде есть по три стадиона вместимостью по 500 болельщиков. Что-то построено с нуля, что-то реконструировано. Всё это останется детско-юношеским футбольным школам.

Постоянно думаю о том, как использовать футбольное наследие и закрепить его. В городах должны сделать всё, чтобы людям и в дальнейшем было на стадионах комфортно и удобно, чтобы им хотелось прийти на футбол раз в две недели. Наша задача — показать миру новую, открытую Россию, а не ту, которую порой описывают.