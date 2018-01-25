Его ответ Чемберлену: Леброн Джеймс стал самым молодым баскетболистом, набравшим 30 тысяч очков в матчах НБА

Американский баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс во время встречи регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» перешагнул отметку в 30 тыс. набранных очков. Форвард стал лишь седьмым игроком в истории, кому покорилась эта планка, и одновременно самым молодым. Чем примечательно очередное достижение лучшего баскетболиста современности — в материале RT.

Встреча между «Сан-Антонио» и «Кливлендом» вызвала небывалый ажиотаж даже по меркам сражения потенциальных претендентов на титул. Именно в нём универсальный форвард коллектива из Огайо Леброн Джеймс должен был стать седьмым членом клуба величайших игроков всех времён, преодолевших отметку в 30 тыс. набранных очков в регулярных чемпионатах НБА, к тому же самым младшим из них.

Звёздный баскетболист, перечисление всех индивидуальных и командных достижений которого займёт несколько страниц машинописного текста, не заставил болельщиков ждать: на исходе стартовой четверти он реализовал сложный средний бросок через руки Дэнни Грина и вписал своё имя в историю игры с оранжевым мячом — далеко не первый и наверняка не последний раз.

Когорта великих

До Джеймса 30 тыс. очков в регулярках НБА набирали только лучшие из лучших. Это прославленные «большие» Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун и Уилт Чемберлен, блиставшие задолго до того, как главным оружием в баскетболе стал трёхочковый бросок, защитники Коби Брайант и Майкл Джордан, считающиеся лучшими игроками в истории в своём амплуа, а также живая легенда «Далласа» Дирк Новицки, проводящий в лиге свой 20-й полноценный сезон. Четыре члена клуба тридцатитысячников уже вошли в Зал баскетбольной славы, а Брайант с Новицки будут введены в него сразу же, как только станут доступны для выбора.

Леброн перещеголял их всех, добравшись до заветной отметки спустя несколько недель после своего 33-летия и переписав рекорд Брайанта на 400 с лишним дней.

В этом плане Джеймсу отчасти повезло. Он перешёл в профессионалы в начале 2000-х, когда лига ещё разрешала выбирать на драфте выпускников средней школы, и уже в дебютном сезоне стал не просто главной звездой «Кливленда», а настоящим мессией — единственной надеждой ничем не примечательной команды на светлое будущее.

Правда, это ни в коем случае не умаляет заслуг самого Джеймса: и до, и после него в НБА приходило немало одарённых игроков, попадавших в благоприятные для работы над личной статистикой условия, но форвард давным-давно оставил их позади, погнавшись за иконами предыдущих поколений. Такими же, какой лидер «Кавальерс» является для своих современников.

Железное здоровье

Главной составляющей выдающегося успеха Джеймса являются его удивительные, не имеющие аналогов в истории физические кондиции. Форвард играет в НБА уже 15-й сезон, и лишь однажды он пропустил более десяти матчей в отдельно взятом регулярном чемпионате. Это невероятный показатель даже в вакууме — без учёта возросших в новом тысячелетии скоростей игры, огромного количества перелётов и многих других факторов, по вине которых десятки выдающихся атлетов ежегодно попадают в больницу с серьёзными травмами. В числе этих факторов и сопротивление оппонентов, нещадно бьющих звезду по рукам, ногам и другим доступным частям тела.

Впрочем, чудом природы Леброна называют не только за это. До форварда в НБА никогда не было игроков, сочетавших в себе уникальный талант, образцовую трудовую этику и стремление к самосовершенствованию на любом этапе карьеры — даже тогда, когда буквально все возможные вершины уже покорены. Бесчисленные часы кропотливой и вдумчивой работы над собой привели к тому, что сейчас Джеймс запросто может закрыть каждую из пяти позиций на площадке (и будет лучшим как минимум в составе «Кливленда» на любой из них), а его бросок с дальней дистанции, ужасно нестабильный в ранние годы, превратился в опаснейшее оружие, сразившее не один десяток противников.

Сумасшедшая эффективность

В отличие от других игроков, набравших 30 тыс. очков в регулярных чемпионатах НБА, Леброн по своей сути не является ни прирождённым бомбардиром вроде Джордана с Брайантом, ни машиной для уничтожения соперников в трёхсекундной зоне, какой был, например, Чемберлен. Джеймс, скорее, плеймейкер — человек, который ведёт игру команды и создаёт возможности для броска партнёрам, а при отсутствии иных вариантов берёт ответственность за судьбу того или иного эпизода на себя.

В среднем за поединок регулярного чемпионата он совершает более семи результативных передач, причём в последних сезонах этот показатель значительно выше (8,7 ассиста в минувшем сезоне, 8,6 — в нынешнем). То есть форвард запросто мог войти в клуб тридцатитысячников на пару лет раньше, если бы его заботила только личная результативность.

Каким же образом Леброн стал седьмым бомбардиром в истории НБА и имеет реальные шансы подняться ещё выше, как минимум в первую тройку, от попадания в которую его отделяют немногим более 3600 очков? Всё дело в эффективности его бросков. Каждая вторая атака Джеймса становится результативной, даже несмотря на то, что он очень часто остаётся один на один с опекунами, а соперники «Кавальерс» бросают все силы на нейтрализацию форварда, используя для этого любые средства вплоть до грубых фолов, которые арбитры, кстати, фиксируют далеко не всегда.

Парадоксально, но игрок, в своей карьере реализовавший массу сложнейших попыток на последних секундах владений и матчей, имеет хронические проблемы с самой, казалось бы, простой составляющей баскетбола — штрафными бросками. С линии Леброн промахнулся более двух тысяч раз, а это, на секундочку, расстояние между ним и Джорданом, занимающим четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории НБА. С другой стороны, должен же быть в идеальном во всех отношениях послужном списке форварда хоть какой-нибудь изъян, доказывающий, что Джеймс всё-таки не машина, а простой человек, пусть и невероятно успешный как в спорте, так и в повседневной жизни.

Дорога в вечность

Сложно сказать, где и как Леброн находит мотивацию для новых свершений. Даже сейчас, когда впереди у форварда есть ещё четыре-пять лет в профессиональном спорте, он добился всего, о чём парнишка из Огайо мог только мечтать. Завоевал всевозможные титулы, кроме чемпиона мира (что в полной мере нивелируется двумя золотыми медалями Олимпийских игр), стал кумиром целого поколения и успешным бизнесменом, зарабатывающим за пределами площадки гораздо больше, нежели непосредственно на ней. Джеймс достаточно богат, чтобы хоть завтра приобрести любой клуб НБА, и влиятелен настолько, чтобы вместе со своими близкими друзьями Крисом Полом, Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони — тоже, кстати, очень успешными баскетболистами — диктовать лиге свои условия при составлении коллективных соглашений, регламентирующих все сферы её деятельности.

Однако Джеймс пока не планирует вешать кроссовки на гвоздь, чтобы сосредоточиться на инвестиционной деятельности или, например, на Голливуде, где он хочет попробовать себя в качестве актёра. Возможно, Леброн (пусть вслух он об этом и не говорит) горит желанием обойти Джордана с Брайантом в бомбардирской гонке или по количеству чемпионских титулов, что ему пока по силам. Или, быть может, он просто получает удовольствие от фанатичной любви болельщиков и внимания прессы. Иначе зачем форварду было поздравлять себя со взятием рубежа в 30 тыс. очков в НБА ещё до того, как это произошло на самом деле, подогревая и без того недюжинный интерес к собственной персоне?