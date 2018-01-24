Леброн Джеймс стал самым молодым баскетболистом, набравшим 30 тысяч очков за карьеру в НБА

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Форвард клуба «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс стал самым молодым в истории игроком, сумевшим набрать 30 тыс. очков в матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Уникальное достижение 33-летний Джеймс оформил в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 102:114 в пользу команды из Техаса. Джеймс записал на свой счёт 28 очков, девять подборов, семь результативных передач.

Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, который набрал 30 тыс. очков в НБА, сделав это в возрасте 33 лет и 24 дней. По этому показателю он обошёл бывшего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Тот покорил данный рубеж в возрасте 34 лет 104 дней.

Помимо этого, Джеймс стал первым в истории игроком, который достиг отметки в 30 тыс. очков, семь подборов и 7 тыс. передач за карьеру.

Ранее сообщалось, что болельщик выиграл $100 тыс. на матче НБА.

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