Леброн Джеймс стал самым молодым баскетболистом, набравшим 30 тысяч очков за карьеру в НБА
#LeBronJames hits the jump shot to become the first player in @NBAHistory to reach 30,000 points, 7,000 assists, and 7,000 rebounds!#ThisIsWhyWePlaypic.twitter.com/MNKMTyo4sl— NBA (@NBA) 24 января 2018 г.
Уникальное достижение 33-летний Джеймс оформил в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась со счётом 102:114 в пользу команды из Техаса. Джеймс записал на свой счёт 28 очков, девять подборов, семь результативных передач.
Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, который набрал 30 тыс. очков в НБА, сделав это в возрасте 33 лет и 24 дней. По этому показателю он обошёл бывшего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Тот покорил данный рубеж в возрасте 34 лет 104 дней.
Помимо этого, Джеймс стал первым в истории игроком, который достиг отметки в 30 тыс. очков, семь подборов и 7 тыс. передач за карьеру.
Ранее сообщалось, что болельщик выиграл $100 тыс. на матче НБА.