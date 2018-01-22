«На Олимпиаде Загитовой и Медведевой придётся всё начинать сначала»: Жулин об итогах ЧЕ по фигурному катанию

Судьям на чемпионате Европы по фигурному катанию было непросто решить, кому отдать первое место по итогам соревнований женщин — Алине Загитовой или Евгении Медведевой. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Александр Жулин. В выступлениях мужчин для него большим сюрпризом стало серебро Дмитрия Алиева. На этом турнире подопечные Жулина Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв проявили характер и также не остались без медалей. Наставник отметил, что, по его мнению, жюри было слишком снисходительно к Каролине Костнер. Во многом именно благодаря этому итальянской фигуристке удалось обойти ещё одну талантливую россиянку — Марию Сотскову.

— Пожалуй, самый большой сюрприз соревнований преподнёс Дмитрий Алиев, ставший серебряным призёром. Вас тоже удивил его результат?

— Да, это было огромной неожиданностью. Александр Самарин мне казался более надёжным в этом сезоне. Я был уверен, что Михаил Коляда попадёт в олимпийскую команду, потому что своей приличной второй оценкой он может компенсировать возможные падения на прыжках. Коляде удаётся всегда докручивать лутц, так что он всё равно приносит приличные баллы. А успех Алиева действительно стал сюрпризом. Он ведь даже одну тренировку пропустил, потому что забыл в гостинице ботинки. Даже без разминки Дмитрий показал отличный прокат. Думаю, ему вообще можно теперь не тренироваться. Я шучу, конечно, но парень он очень талантливый, катается в канадско-американской манере, у него очень красивая пластика. Я очень рад за Алиева.

— Михаил Коляда занял третье место, но с его потенциалом ведь хочется чего-то большего. Вас не расстроило, что он не показал свой максимум?

— Это был запланированный успех. На тренировке я видел, как он сделал два бесподобных четверных лутца, а на старте проката исполнить прыжок не получилось. По-моему, всего один раз в этом сезоне ему удалось прыгнуть чисто. Думаю, это исключительно психологическая проблема. Мне нравится Коляда: он очень работоспособный, безумно хочет расти. Просто надо найти в голове какую-то кнопку, чтобы нажать на неё и начать кататься чисто. Я уверен, что Михаил это может, что сейчас он в поиске. Мы видели безобразные прокаты Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса. Они гении, когда катаются чисто. С Колядой может быть то же самое — он может один раз чисто откатать, чтобы все поняли, какой он сильный фигурист. Олимпиада — это всегда отдельная история, неизвестно, что на ней произойдёт.

— Алиев выступил лучше Коляды. И теперь он претендует на участие в олимпийском командном турнире?

— Это ещё будет обсуждаться, и спортивный принцип тут не обязательно будет соблюдаться. Соберётся тренерский штаб и решит, кто лучше готов, у кого хватит сил на личные соревнования. В конце концов могут выбрать обоих спортсменов, и один будет кататься в короткой программе, а другой — в произвольной.

— Про дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой было сказано уже много. У вас ещё остались какие-то эмоции после их соперничества?

— Я хочу сказать, что Женя откаталась прекрасно. Загитова с юношеской непосредственностью и харизмой тоже была безумно хороша. Думаю, судьям было непросто решить, кого ставить на первое место. Видимо, сыграли свою роль прыжки Алины во второй части программ. Она их выполнила блистательно, набрала лишние баллы. А вторая оценка была выше у Жени. Олимпиада будет совсем другим турниром, там у девушек всё начнётся сначала.

— Вам не показалось, что Медведева ещё не залечила ногу? Не могло ли это стать причиной её поражения?

— Нет, думаю, она уже здорова. Просто Загитова катает свою программу два года подряд, для неё выступать на соревнованиях — это удовольствие. Она вышла, покаталась без какого-то зажима. Женя ещё сможет за счёт опыта и авторитета выйти вперёд на Олимпиаде.

— Победа Загитовой на чемпионате Европы вызвала воспоминания четырёхлетней давности. Тогда тоже 15-летняя Юлия Липницкая выиграла предолимпийский чемпионат Европы, поехала в Сочи, а потом её карьера пошла по наклонной. Не ждёт ли Загитову то же самое? Не сыграет ли этот успех с ней злую шутку?

— Я за неё не боюсь. У неё же фамилия татарская, а все татары — очень стойкие люди. Её точно не ждёт судьба Липницкой. А у Медведевой армянские корни, ей тоже не грозит ничего плохого. Обе — ученицы Этери Тутберидзе, а это наше всё, явление в фигурном катании. Хотя и Липницкая, и Аделина Сотникова тоже были явлением. Все российские девушки в последнее время — это что-то!

— Мария Сотскова заняла четвёртое место, хотя Каролина Костнер выступила намного хуже в произвольной программе. У вас не создалось впечатление, что судьи просто не захотели пускать третью россиянку на пьедестал почёта?

— Конечно, что-то надо было отдать. У нас вид спорта такой. Кем-то пришлось жертвовать. В какой-то степени Марию жаль. Однозначно её произвольный прокат был лучше. Костнер очень сильно завысили вторую оценку: с такими падениями девяток быть не может. Должно быть у судей какое-то чувство собственного достоинства! Человек выходит — и всё срывает… Мы все знаем, что Костнер — гениальная фигуристка, но в этот день ей нельзя было ставить такие баллы. С такими вопросами лучше к судьям обращаться.

— Как Марии теперь настраиваться на Олимпиаду? По сути, ей сейчас говорят, что на медаль нельзя рассчитывать…

— Не знаю, как ей настроиться. У каждого человека есть свои способы. Надо просто сделать свою работу лучше всех — даже с пока ещё нераскрытой харизмой. Всё бывает, лёд скользкий...

— Как оцените итоги в спортивных парах? Приятно видеть российский пьедестал, но других участников мирового уровня в Москве не было.

— Да, не было Алёны Савченко — Бруно Массо, китайцев, канадцев. Так что расслабляться россиянам никак нельзя. А у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова была неудачная короткая программа. Ксения Столбова и Фёдор Климов нечисто катались. Всем надо прибавлять, если хочется на что-то претендовать в Южной Корее.

— Но произвольный прокат Тарасовой и Морозова может говорить о том, что они попадут в тройку на Олимпиаде?

— Я бы так не говорил, потому что ещё неизвестно, как они откатаются и что покажут соперники. Наши ребята должны просто кататься на уровне своих личных рекордов. А о местах пусть думают судьи.

— Что происходит со Столбовой и Климовым? Пара показывает результат, но трудно вспомнить, когда они в последний раз катались без ошибок.

— Это очень сложный вопрос, на который только их тренер ответит. Только наставник знает всю информацию изнутри. Мы видим готовый материал. Раз нет чистого проката, значит, что-то происходит. Скорее всего, они не идут по своему графику. Если люди готовы, как это было у пары на Олимпиаде в Сочи, то они катаются без единой ошибки. А сейчас что-то идёт не по плану. Никто же не молодеет. Им надо только пожелать здоровья и прекрасного катания в Пхёнчхане.

— Как прокомментируете серебряное выступление ваших подопечных — Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва?

— Ребята сумели выстоять в этой непростой ситуации, когда стали четвёртыми в коротком танце. Мы понимали, что будет непростая ночь перед произвольным. Они уже давно не были в такой ситуации, если вообще когда-либо были. Но молодцы Катя и Дима: собрались, послушались наших советов, что не надо испытывать ужас, а нужно просто выйти и показать свой танец. Они по праву заняли своё второе место. Я горжусь ребятами. Они надёжные, и на них можно ставить, когда есть какая-то проблема. Кто-то другой бы сломался после четвёртого места. Это бойцовая пара, и к Олимпиаде мы ещё прибавим.

— Вы говорили, что Боброва и Соловьёв готовы полностью откатать в командном турнире. Они действительно могут выйти четыре раза на лёд в Пхёнчхане?

— Сначала, конечно, нас должны поставить. Если так надо для команды, для страны, то никаких вопросов нет. Будет огромный перерыв, а мы и так каждый день делаем прокаты. Это не будет представлять большой проблемы. Пускай руководство решает, а сами ребята будут готовы.

— Сами они что говорят по этому поводу?

— Да, мы обсуждали эту тему. Настрой у них есть.