«Моя главная победа — возвращение после травмы»: что говорили Медведева и Загитова после ЧЕ по фигурному катанию
- Евгения Медведева
- Reuters
Новой чемпионкой Европы по фигурному катанию среди девушек стала Алина Загитова. Выиграв столь престижный титул, спортсменка рассказала, какой талисман помог ей добиться успеха.
«Сегодня я нервничала, потому что был большой перерыв между утренней раскаткой и самим соревнованием. Мне хотелось показать чистую произвольную программу и получить удовольствие от неё. Я слышала, как болельщики, в том числе дети, кричали мне: «Давай, Алина!» Со мной везде была моя игрушка из Китая, которая помогла мне справиться», — сказала Загитова.
Также она затронула тему скорого выступления на Олимпийских играх и заявила, что не ожидала своей победы над Евгенией Медведевой.
«На Олимпиаде мы будем выступать под нейтральным флагом, но мы по-прежнему будем российскими спортсменами. В глубине души это все будут знать. Своей сегодняшней победы я не ожидала и пока её не осознала. Выступать дома, с одной стороны, тяжелее, потому что не хочется подвести свой дом, своих болельщиков. Но в то же время и легче, потому что вокруг столько поддержки», — призналась спортсменка.
Оценивая своё выступление, Загитова не стала ставить самой себе пятёрку. Она заявила, что будет работать над ошибками, которые произошли во время её золотых прокатов.
- Алина Загитова
- РИА Новости
«Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях. Поставила бы себе четвёрку: были недочёты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить. На Олимпиаде буду делать всё, что в моих силах: чисто откатать программу и поделиться эмоциями со зрителями. Я пока не знаю, чего ожидать. Я просто рада, что еду на эти Игры», — цитирует Загитову ТАСС.
Для Евгении Медведевой было важно вернуться к соревнованиям, которые она два месяца пропускала из-за травмы, так что вторым местом фигуристка не была расстроена.
«Моя главная победа — это то, что я вернулась после травмы. У всех спортсменов, в том числе и у меня, выступления улучшаются от соревнования к соревнованию. Так что чем больше перерыв, тем хуже для карьеры. Но сейчас я счастлива. Когда весь стадион кричит твоё имя, это просто невероятно. Когда что-то, что дорого моему сердцу, происходит, тогда я просто закрываю глаза. Я не хочу терять этот момент. Я люблю весь свой спорт за то, что я здесь, что соревнуюсь», — рассказала вице-чемпионка Европы.
Также Медведева рассказала, что хотела показать в своей произвольной программе и какой подарок получила от тренера Татьяны Тарасовой.
«Проснулась сегодня с мыслью, что просто буду делать всё, что в моих силах на данный момент. Жить настоящей секундой. Неважно, какие будут обстоятельства. И тренировка прошла довольно хорошо, и разминка была без казусов. В прокате некоторые моменты были такие… Наверное, сказался месячный перерыв, но я вкладывала всю душу в прокат. Я хотела показать настоящую Анну Каренину, надеюсь, мне удалось это сделать. Татьяна Анатольевна поздравила меня с возвращением, пожелала удачи в будущем. Она мне подарила букетик с цветочками. Очень приятно, что такие люди за меня переживают», — рассказала Медведева «Р-Спорту».
Четвёртое место на чемпионате Европы заняла Мария Сотскова. Ей не удалось обогнать в споре за бронзу итальянку Каролину Костнер, но россиянка призналась, что и не ставила перед собой такой задачи.
«Я просто хотела показать в произвольной программе хорошее катание. Не знаю, что пошло не так с тройным лутцем: то ли поторопилась, то ли замедлилась. Не ставила перед собой цель обыграть Каролину Костнер, главное было доказать самой себе, что я могу! Могла обойти Каролину? Обидно, но я сама виновата», — сказала фигуристка «Спорт-Экспрессу».
- Евгения Медведева и Алина Загитова
- Reuters
«Борьба никогда не заканчивается. Сегодня я рада, что соревнования подошли к концу. Во время проката я абстрагировалась, выходила как с чистого листа. Волнение было, оно всегда присутствует. Не было волнения в плане отбора — волнение было в том, чтобы показать лучшее катание. Но совершила досадную ошибку, поэтому такой результат. Я хочу сейчас восстановить стабильность, которая поможет мне чувствовать себя уверенно. Не могу сказать, что каталась зажато, я каталась очень эмоционально благодаря публике. Я всё время сосредоточена во время прокатов. Коплю в себе энергию, чтобы выдавать её в полной мере. На тренировках я всегда очень собрана, стараюсь не распыляться, а целенаправленно делать свою работу», — добавила Сотскова.
- Победа Загитовой над Медведевой и российский пьедестал в парах: как прошёл второй день ЧЕ по фигурному катанию в Москве
- Бал на льду: российский танцевальный дуэт — в числе лидеров на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве
- Сенсация от Алиева, бронза Коляды и рокировка в танцах: как прошёл третий день ЧЕ по фигурному катанию в Москве
- Триумф Загитовой, поражение Медведевой и две медали России в танцах: в Москве завершился ЧЕ по фигурному катанию
- Растопили лёд: Алина Загитова и Евгения Медведева заняли два первых места на ЧЕ по фигурному катанию