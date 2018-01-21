«Моя главная победа — возвращение после травмы»: что говорили Медведева и Загитова после ЧЕ по фигурному катанию

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве завершился победой россиянки Алины Загитовой. Она не стала оценивать свой успех на отлично и сказала, что хочет выиграть ещё более престижный титул. Занявшая второе место Евгения Медведева радовалась тому, что смогла вернуться в спорт после вынужденного перерыва из-за травмы. Мария Сотскова, проигравшая в споре за бронзу Каролине Костнер, назвала обидным этот результат. Как российские фигуристки комментировали итоги домашнего турнира — в материале RT.

Новой чемпионкой Европы по фигурному катанию среди девушек стала Алина Загитова. Выиграв столь престижный титул, спортсменка рассказала, какой талисман помог ей добиться успеха.

«Сегодня я нервничала, потому что был большой перерыв между утренней раскаткой и самим соревнованием. Мне хотелось показать чистую произвольную программу и получить удовольствие от неё. Я слышала, как болельщики, в том числе дети, кричали мне: «Давай, Алина!» Со мной везде была моя игрушка из Китая, которая помогла мне справиться», — сказала Загитова.

Также она затронула тему скорого выступления на Олимпийских играх и заявила, что не ожидала своей победы над Евгенией Медведевой.

«На Олимпиаде мы будем выступать под нейтральным флагом, но мы по-прежнему будем российскими спортсменами. В глубине души это все будут знать. Своей сегодняшней победы я не ожидала и пока её не осознала. Выступать дома, с одной стороны, тяжелее, потому что не хочется подвести свой дом, своих болельщиков. Но в то же время и легче, потому что вокруг столько поддержки», — призналась спортсменка.

Оценивая своё выступление, Загитова не стала ставить самой себе пятёрку. Она заявила, что будет работать над ошибками, которые произошли во время её золотых прокатов.

Алина Загитова

РИА Новости

«Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях. Поставила бы себе четвёрку: были недочёты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить. На Олимпиаде буду делать всё, что в моих силах: чисто откатать программу и поделиться эмоциями со зрителями. Я пока не знаю, чего ожидать. Я просто рада, что еду на эти Игры», — цитирует Загитову ТАСС.

Для Евгении Медведевой было важно вернуться к соревнованиям, которые она два месяца пропускала из-за травмы, так что вторым местом фигуристка не была расстроена.

«Моя главная победа — это то, что я вернулась после травмы. У всех спортсменов, в том числе и у меня, выступления улучшаются от соревнования к соревнованию. Так что чем больше перерыв, тем хуже для карьеры. Но сейчас я счастлива. Когда весь стадион кричит твоё имя, это просто невероятно. Когда что-то, что дорого моему сердцу, происходит, тогда я просто закрываю глаза. Я не хочу терять этот момент. Я люблю весь свой спорт за то, что я здесь, что соревнуюсь», — рассказала вице-чемпионка Европы.

Также Медведева рассказала, что хотела показать в своей произвольной программе и какой подарок получила от тренера Татьяны Тарасовой.

«Проснулась сегодня с мыслью, что просто буду делать всё, что в моих силах на данный момент. Жить настоящей секундой. Неважно, какие будут обстоятельства. И тренировка прошла довольно хорошо, и разминка была без казусов. В прокате некоторые моменты были такие… Наверное, сказался месячный перерыв, но я вкладывала всю душу в прокат. Я хотела показать настоящую Анну Каренину, надеюсь, мне удалось это сделать. Татьяна Анатольевна поздравила меня с возвращением, пожелала удачи в будущем. Она мне подарила букетик с цветочками. Очень приятно, что такие люди за меня переживают», — рассказала Медведева «Р-Спорту».

Четвёртое место на чемпионате Европы заняла Мария Сотскова. Ей не удалось обогнать в споре за бронзу итальянку Каролину Костнер, но россиянка призналась, что и не ставила перед собой такой задачи.

«Я просто хотела показать в произвольной программе хорошее катание. Не знаю, что пошло не так с тройным лутцем: то ли поторопилась, то ли замедлилась. Не ставила перед собой цель обыграть Каролину Костнер, главное было доказать самой себе, что я могу! Могла обойти Каролину? Обидно, но я сама виновата», — сказала фигуристка «Спорт-Экспрессу».

Евгения Медведева и Алина Загитова

Reuters

«Борьба никогда не заканчивается. Сегодня я рада, что соревнования подошли к концу. Во время проката я абстрагировалась, выходила как с чистого листа. Волнение было, оно всегда присутствует. Не было волнения в плане отбора — волнение было в том, чтобы показать лучшее катание. Но совершила досадную ошибку, поэтому такой результат. Я хочу сейчас восстановить стабильность, которая поможет мне чувствовать себя уверенно. Не могу сказать, что каталась зажато, я каталась очень эмоционально благодаря публике. Я всё время сосредоточена во время прокатов. Коплю в себе энергию, чтобы выдавать её в полной мере. На тренировках я всегда очень собрана, стараюсь не распыляться, а целенаправленно делать свою работу», — добавила Сотскова.