«Люди идут в кинотеатр за сказкой»: режиссёр фильма «Движение вверх» об успехе картины, исторической правде и баскетболе

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Ксения Рахновская
Создатели фильма «Движение вверх» не были уверены в том, что зрители пойдут в кинотеатры на ленту о баскетбольном матче. Об этом в интервью RT заявил режиссёр картины Антон Мегердичев. Он добавил, что сначала отнёсся к идее фильма скептически, но, ознакомившись со сценарием, решил взяться за съёмки. Мегердичев рассказал, как в процессе работы над картиной общался с ветеранами сборной СССР по баскетболу, и объяснил, благодаря чему спортивная драма стала самой кассовой отечественной кинолентой за всю историю российского кинопроката.
«Люди идут в кинотеатр за сказкой»: режиссёр фильма «Движение вверх» об успехе картины, исторической правде и баскетболе

    «Мы возвысили победу»

     

    — Баскетбол — не самый популярный вид спорта. Почему вы взялись за экранизацию этой истории?

    — Если честно, с самого начала к идее отнёсся скептически, подумал, что это точный повтор «Легенды №17». Лишь после того, как появился первый вариант сценария, я посмотрел саму игру, увлёкся судьбами игроков и понял, что это нужно сделать. Интуитивно почувствовал, что если хотя бы частично передать энергетику того матча на экране, то это произведёт эффект разорвавшейся бомбы. Так что за дело было необходимо браться.

    На ваш взгляд, эмоции удалось передать?

    — Думаю, да. То, что видят и переживают зрители, очень похоже на то, что чувствовали непосредственные свидетели того исторического события. Возможно в каких-то местах мы даже возвысили победу. Экран широкий, акценты расставлены ярко, таким образом, в реальную историю удалось внедрить драматургические ходы, которые держат внимание зрителя на протяжении всей картины.

    — Вы сами с головой погрузились в атмосферу Олимпиады-1972, а как передавали её актёрам? Ведь многие из них тогда ещё даже не родились.

    — Такова актёрская работа. Главный секрет успеха и заключается в детальном погружении в разные эпохи и мизансцены. Что касается Олимпиады-1972, то это действительно было очень интересно. На мой взгляд, все ребята отлично поймали и прочувствовали дух тех дней и удачно передали его на экране.

    — Была ли для вас важна историческая достоверность в фильме? Ведь вы много работали именно с историческими картинами и циклами телепередач.

    — Да, я действительно очень долго проработал на телевидении, но никогда не мог допустить, что этот опыт так пригодится мне в художественном кино. Понимаете, телевидение даёт чёткое понимание того, что правда, а что ложь. Телевизионщики всегда видят, где постановка и всё шито белыми нитками. Поэтому при работе над фильмом я вспоминал этот опыт, стараясь максимально приблизить кадры к реальности.

    • Режиссёр фильма «Движение вверх» о его создании, идее и успехе

    «Никто не мог гарантировать, что люди пойдут в кино на баскетбол»

     

    — Ожидали ли вы такого успехакартины в прокате?

    — Многое стало понятно при монтаже мюнхенского матча. Когда я работал над ним, люди, заглядывая в монтажку, останавливались, начинали сопереживать. Поэтому уже тогда допустил, что успех будет. Но о таких масштабах не помышляли — ведь никто не мог гарантировать, что люди пойдут в кино на баскетбол.

    — Вслед за успехом пришли и споры. Многие ищут в картине исторические неточности, начинают искать данные о том матче и сравнивать с фильмом. Вы были к этому готовы?

    — Я не сомневался, что так и будет. Картины, которые делаются по мотивам реальных событий, всегда так или иначе порождают подобные обсуждения. Многие считают, что художественное кино надо снимать с документальной точностью — миллиметр за миллиметром. Это неправда. Из этого ничего не получится. Человек не ходит в кинотеатр, чтобы увидеть свою реальность, — он идёт туда за сказкой. Более того, если показать ему только эту реальную жизнь, он, скорее всего, встанет и покинет зал. Но сторонники документальности всегда были и останутся, продолжат рассуждать о грани между выдумкой и правдой.

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    Вы привлекали к работе игроков сборной СССР, в том числе Ивана Едешко. Какую помощь он оказывал при создании картины?

     — Едешко подключился к нам на уровне работы над сценарием. У него были замечания, о чём он, не стесняясь, сообщал нам. Человек он жёсткий и правдивый, так что умеет настоять на своём. Но всё же несмотря на это тонкость восприятия и чутьё Ивана Ивановича позволили ему почувствовать грань между созданием мифа и историческим разбором того времени. Так что на этапе съёмок он уже ощущал себя в роли киношника и полюбил фильм на стадии монтажа.

    — Тем не менее не все, кто имел отношение к матчу, обрадовались выходу фильма. Я имею в виду вдов Владимира Кондрашина и Александра Белова. Вы контактировали с ними после выхода картины на экраны?

    — Нет, последний наш контакт был летом 2016 года, когда мы разбирали сценарий. Тогда меня не покидало ощущение, что мы пришли к пониманию и достигли всех договорённостей. Всё остальное происходило вне поля моего зрения…

    — После работы над фильмом вы стали больше интересоваться баскетболом?

    — Не могу назвать себя болельщиком, так как смотреть соревнования не люблю. Но к профессиональным спортсменам отношусь с глубоким уважением. Это суперлюди, умеющие концентрироваться изнутри и побеждать. Я бы даже частично отнёс их к философам, только с одним отличием: атлеты выражают свою философию силой, а не словом.

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