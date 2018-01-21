«Люди идут в кинотеатр за сказкой»: режиссёр фильма «Движение вверх» об успехе картины, исторической правде и баскетболе

Создатели фильма «Движение вверх» не были уверены в том, что зрители пойдут в кинотеатры на ленту о баскетбольном матче. Об этом в интервью RT заявил режиссёр картины Антон Мегердичев. Он добавил, что сначала отнёсся к идее фильма скептически, но, ознакомившись со сценарием, решил взяться за съёмки. Мегердичев рассказал, как в процессе работы над картиной общался с ветеранами сборной СССР по баскетболу, и объяснил, благодаря чему спортивная драма стала самой кассовой отечественной кинолентой за всю историю российского кинопроката.

«Мы возвысили победу»

— Баскетбол — не самый популярный вид спорта. Почему вы взялись за экранизацию этой истории?

— Если честно, с самого начала к идее отнёсся скептически, подумал, что это точный повтор «Легенды №17». Лишь после того, как появился первый вариант сценария, я посмотрел саму игру, увлёкся судьбами игроков и понял, что это нужно сделать. Интуитивно почувствовал, что если хотя бы частично передать энергетику того матча на экране, то это произведёт эффект разорвавшейся бомбы. Так что за дело было необходимо браться.

— На ваш взгляд, эмоции удалось передать?

— Думаю, да. То, что видят и переживают зрители, очень похоже на то, что чувствовали непосредственные свидетели того исторического события. Возможно в каких-то местах мы даже возвысили победу. Экран широкий, акценты расставлены ярко, таким образом, в реальную историю удалось внедрить драматургические ходы, которые держат внимание зрителя на протяжении всей картины.

— Вы сами с головой погрузились в атмосферу Олимпиады-1972, а как передавали её актёрам? Ведь многие из них тогда ещё даже не родились.

— Такова актёрская работа. Главный секрет успеха и заключается в детальном погружении в разные эпохи и мизансцены. Что касается Олимпиады-1972, то это действительно было очень интересно. На мой взгляд, все ребята отлично поймали и прочувствовали дух тех дней и удачно передали его на экране.

— Была ли для вас важна историческая достоверность в фильме? Ведь вы много работали именно с историческими картинами и циклами телепередач.

— Да, я действительно очень долго проработал на телевидении, но никогда не мог допустить, что этот опыт так пригодится мне в художественном кино. Понимаете, телевидение даёт чёткое понимание того, что правда, а что ложь. Телевизионщики всегда видят, где постановка и всё шито белыми нитками. Поэтому при работе над фильмом я вспоминал этот опыт, стараясь максимально приблизить кадры к реальности.

Режиссёр фильма «Движение вверх» о его создании, идее и успехе

«Никто не мог гарантировать, что люди пойдут в кино на баскетбол»

— Ожидали ли вы такого успехакартины в прокате?

— Многое стало понятно при монтаже мюнхенского матча. Когда я работал над ним, люди, заглядывая в монтажку, останавливались, начинали сопереживать. Поэтому уже тогда допустил, что успех будет. Но о таких масштабах не помышляли — ведь никто не мог гарантировать, что люди пойдут в кино на баскетбол.

— Вслед за успехом пришли и споры. Многие ищут в картине исторические неточности, начинают искать данные о том матче и сравнивать с фильмом. Вы были к этому готовы?

— Я не сомневался, что так и будет. Картины, которые делаются по мотивам реальных событий, всегда так или иначе порождают подобные обсуждения. Многие считают, что художественное кино надо снимать с документальной точностью — миллиметр за миллиметром. Это неправда. Из этого ничего не получится. Человек не ходит в кинотеатр, чтобы увидеть свою реальность, — он идёт туда за сказкой. Более того, если показать ему только эту реальную жизнь, он, скорее всего, встанет и покинет зал. Но сторонники документальности всегда были и останутся, продолжат рассуждать о грани между выдумкой и правдой.

— Вы привлекали к работе игроков сборной СССР, в том числе Ивана Едешко. Какую помощь он оказывал при создании картины?

— Едешко подключился к нам на уровне работы над сценарием. У него были замечания, о чём он, не стесняясь, сообщал нам. Человек он жёсткий и правдивый, так что умеет настоять на своём. Но всё же несмотря на это тонкость восприятия и чутьё Ивана Ивановича позволили ему почувствовать грань между созданием мифа и историческим разбором того времени. Так что на этапе съёмок он уже ощущал себя в роли киношника и полюбил фильм на стадии монтажа.

— Тем не менее не все, кто имел отношение к матчу, обрадовались выходу фильма. Я имею в виду вдов Владимира Кондрашина и Александра Белова. Вы контактировали с ними после выхода картины на экраны?

— Нет, последний наш контакт был летом 2016 года, когда мы разбирали сценарий. Тогда меня не покидало ощущение, что мы пришли к пониманию и достигли всех договорённостей. Всё остальное происходило вне поля моего зрения…

— После работы над фильмом вы стали больше интересоваться баскетболом?

— Не могу назвать себя болельщиком, так как смотреть соревнования не люблю. Но к профессиональным спортсменам отношусь с глубоким уважением. Это суперлюди, умеющие концентрироваться изнутри и побеждать. Я бы даже частично отнёс их к философам, только с одним отличием: атлеты выражают свою философию силой, а не словом.