«Движение вверх» стал первым российским фильмом, собравшим в прокате более 2 млрд рублей

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Фильм «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева стал первой отечественной картиной за всю историю российского кинопроката, сборы которой превысили 2 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По состоянию на 14:00 мск 19 января фильм собрал в прокате 2 млрд 12 млн рублей.

Ранее «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх».

Подробнее — в материале RT.

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