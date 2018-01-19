«Движение вверх» стал первым российским фильмом, собравшим в прокате более 2 млрд рублей
Фильм «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева стал первой отечественной картиной за всю историю российского кинопроката, сборы которой превысили 2 млрд рублей.
Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По состоянию на 14:00 мск 19 января фильм собрал в прокате 2 млрд 12 млн рублей.
Ранее «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката.
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх».
Подробнее — в материале RT.
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