Эксперт прокомментировал успех фильма «Движение вверх» в прокате

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх» в отечественном кинопрокате, сообщает НСН.

«Дело в положительных эмоциях, воспоминаниях о достижениях советского периода. Спорт — вообще выигрышная тема. Зритель соскучился по советским временам, по «мифам» советского времени», — заявил Разлогов.

Как отметил эксперт, лента о победе баскетболистов на Олимпиаде стала самой успешной в прокате не сразу, она набирала популярность постепенно.

По прогнозу Разлогова, успех «Движения вверх» будет более продолжительным, чем любой другой картины, в том числе иностранной. Эксперт полагает, что фильм надолго займёт лидирующие позиции и войдёт в число главных российских блокбастеров 2018 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что фильм «Последний богатырь» стал самым кассовым за всю историю российского проката.