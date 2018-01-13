«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката
Российский фильм «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева стал самой кассовой картиной за всю историю российского кинопроката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Отмечается, что по состоянию на 13 января 2018 года сборы фильма о баскетбольном матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года составили 1,67 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что сборы от проката фильмов российского производства в 2017 году составили рекордные 13 млрд рублей.
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: