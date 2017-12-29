Драма о советском баскетболе и новые «богатыри»: что смотреть в кино на новогодних каникулах

Спортивная драма о противостоянии советских и американских баскетболистов на Олимпиаде 1972 года, история успеха великого американского мистификатора, комедия от создателей «1+1», ставший сенсацией Каннского кинофестиваля режиссёрский дебют, новый мультфильм из «богатырской» франшизы и свежая вариация на тему русских народных сказок — самые яркие премьеры новогодних каникул — в подборке культурного обозревателя RT.

«Движение вверх»

Спортивная драма о событиях вокруг легендарного матча между советскими и американскими баскетболистами на Олимпиаде в Мюнхене — потенциальный лидер российского проката в новогодние праздники. Картина получилась жизненной, логичной и качественной. Да и не теряющая популярности тема противостояния двух супердержав (в спорте или космосе) в этом фильме обыграна крайне интересно. Подробнее о киноленте и впечатлениях, которые она произвела на непосредственных участников описываемых событий, читайте в материале RT.

«Величайший шоумен» (The Greatest Showman)

В основе этого костюмированного мюзикла лежит история становления знаменитого мистификатора и крупнейшей фигуры американского шоу-бизнеса XIX века Финеаса Тейлора Барнума — того самого, которому приписывают авторство циничной фразы «Каждую минуту рождается лох». Очевидно, что создатели фильма несколько приукрасили образ шоумена, в реальности женившего карликов на потеху публике и зарабатывавшего на демонстрации фальшивой русалки. Впрочем, зрителей или критиков это нисколько не смутило: кинолента уже получила массу положительных отзывов и три номинации на «Золотой глобус».

«Праздничный переполох» (Le sens de la fête)

Ещё одна громкая премьера текущей зимы — комедия положений от Оливье Накаша и Эрика Толедано, несколько лет назад подаривших миру шедевральную ленту «1+1». Будем откровенны: повторить успех французским режиссёрам не удалось, однако положительные эмоции на время просмотра зрителям обеспечены. Снят «Праздничный переполох» красиво, шутят в нём много (и чаще всего — удачно), а главную роль в картине исполняет Жан-Пьер Бакри, своим присутствием способный украсить любой проект.

«Молодая женщина» (Jeune femme)

«Молодая женщина» Леонор Серай — один из главных режиссёрских дебютов (причём официально — за свой первый полнометражный фильм Серай получила «Золотую камеру» на Каннском кинофестивале) и наиболее талантливых премьер уходящего года. Сюжет у этого фильма не самый оригинальный: девушка расстаётся с молодым человеком и без гроша в кармане возвращается в родной город, где ей предстоит заново выстраивать свою жизнь. Тем не менее, картина подкупает юмором и откровенностью, в первую очередь — в выстраивании образа главной героини — не восторженной Амели или раскрепощённой «парижанки» Брижит, а самой обычной жительницы любого европейского города.

«Три богатыря и принцесса Египта»

Под Новый год в прокат выходит очередной мультфильм про приключения трёх богатырей. В целом ничего принципиально нового зрители не увидят, кроме того, что теперь действие переносится в древний Египет, а в сказке появляется новый злодей — забытый всеми тринадцатый месяц Дурило. Чтобы исполнить свою давнюю мечту и стать главным месяцем в году Дурило строит козни богатырям и нарушает устоявшийся мировой порядок. Но ненадолго: закончится всё хорошо — в лучших законах жанра.

«Чудо-юдо»

Конкуренцию «богатырям» в наступающем году составит другая фантазия на тему русских народных сказок. Зачин у этой истории самый что ни на есть традиционный: главный герой, Иван-царевич, отправляется на поиски пропавшей из соседнего королевства царевны Варвары. Сопровождает его новый приятель — гроза окрестностей, таинственное Чудо-юдо, при ближайшем рассмотрении оказывающееся маленьким безобидным драконом. Впрочем, что-то в этом Чуде-юде всё же не так. Что именно — одна из главных интриг этого мультфильма.