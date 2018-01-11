Сборы от проката российских фильмов в 2017 году составили рекордные 13 млрд рублей

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Сборы от проката фильмов российского производства в 2017 году составили рекордные 13 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева.

Отмечается, что в 2017 году, по сравнению с 2016-м, сборы от проката российских фильмов выросли более чем на 10%.

«Год рекордный, бокс вырос почти на 11%. Рынок чувствует себя неплохо, при этом, что интересно, иностранные релизы практически не выросли, а российские релизы выросли в 1,5 раза. Мы перешагнули порог в 13 млрд сборов», — отметил Малышев.

При этом он добавил, что фильмы российского производства в 2017 году посмотрели более 54 млн зрителей, что почти на 20 млн больше, чем в прошлом году.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал успех российского фильма «Движение вверх».

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