Кущенко рассказал, кто мог бы сыграть Александра Гомельского в кино

Президент Единой лиги ВТБ и бывший руководитель ЦСКА Сергей Кущенко рассказал, как складывались его отношения с баскетбольным тренером Александром Гомельским во время совместной работы в армейском клубе, и предположил, кто мог бы сыграть легендарного специалиста в кино.

«Он всегда знал, что сказать, даже в самые тяжёлые минуты. 2005 год, мы кошмарно проиграли в «Финале четырёх», я, честно говоря, уже думал, что меня выгонят из клуба, тяжёлая пресса, да и на сердце камень. Среди ночи звонок: «Приезжай!» Приехал к Гомельскому, тот усадил меня у себя на кухне, налил, выпили. Выпили много. В три или четыре утра я вышел из его квартиры, точно зная, как выиграть. Это был разговор не о баскетболе. О семье, женщинах, жизни… Я всё ждал, когда же он начнёт говорить про игру, но он молчал. Объяснял мне другие вещи, которые помогут достичь намеченных целей. Через год мы выиграли Евролигу, но Папа не дожил до того дня. От осознания того, что мы не успели порадовать его, на сердце до сих пор камень» — рассказал Кущенко в интервью RT.

Президент Единой лиги ВТБ также рассказал, кто мог бы сыграть Гомельского в кино.

«Подбор актёров — это запредельное искусство. Поэтому сказать, кто бы смог вжиться в роль Александра Яковлевича, так с ходу не смогу, но это точно не тот человек, который просто внешне похож на Гомельского. Такого харизматичного человека, многогранного нужно попытаться понять и увидеть изнутри. На фоне всех скандалов, предателей вроде Родченкова нам действительно нужны такие фильмы, истории о наших величайших людях, замены которым не найдётся никогда», — добавил Кущенко.

18 января исполняется 90 лет со дня рождения Александра Гомельского. Вместе со сборной СССР тренер завоевал олимпийское золото на Играх-1988 в Сеуле и дважды выигрывал чемпионат мира. Специалист стал единственным человеком, включённым как в Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита, так и в Зал славы FIBA.

Ранее об отношениях с Александром Гомельском рассказал его младший брат Евгений.