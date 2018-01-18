Евгений Гомельский о своём старшем брате: Александр был для меня как отец

Евгений Гомельский, брат легендарного баскетбольного тренера Александра Гомельского, вспомнил, какими были его отношения со знаменитым родственником.

«У нас большая разница в возрасте (11 лет. — RT), и долгие годы Александр был для меня больше отцом, чем старшим братом. Думаю, и я для него порой был как сын. Достаточно сказать, что на школьные собрания отдуваться за меня ходили не мама с папой, а старший брат. В случае плохого поведения и неудовлетворительных оценок я получал соответствующее наказание: он зажимал мою голову между коленями и проходился по мягким частям тела. Сейчас вспоминаю это с юмором. Но понимаю, что Саша не хотел прощать мои проступки и делал всё, чтобы я стал достойным человеком», — рассказал Евгений Гомельский в интервью RT.

18 января исполняется 90 лет со дня рождения Александра Гомельского. Вместе со сборной СССР легендарный тренер завоевал олимпийское золото на Играх-1988 в Сеуле и дважды выигрывал чемпионат мира. Он стал единственным, кто был включён как в Баскетбольный зал славы имени Джеймса Нейсмита, так и в Зал славы ФИБА.

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