«Он знал, что сказать даже в самые тяжёлые минуты»: баскетбольный мир отмечает 90 лет со дня рождения Гомельского

18 января исполняется 90 лет со дня рождения легендарного советского тренера, члена обоих баскетбольных Залов славы Александра Гомельского, которого в спортивном мире называли Папой. Он ушёл из жизни в 77 лет после продолжительной болезни, но его методики многие используют до сих пор. Ученики, близкие и соратники Гомельского в интервью RT вспоминают, каким тренером и человеком он был.

«Саша не хотел прощать мои проступки и делал всё, чтобы я стал достойным человеком»

Многочисленные хроники, запечатлевшие жизнь и спортивные подвиги Александра Гомельского, свидетельствуют о том, что помимо необъяснимо чуткого видения и понимания баскетбола он владел навыками психологии и всегда находил подход к каждому из своих игроков, ассистентов и членов делегации. Не исключением была и семья. Роль ярко выраженного лидера и отменного психолога Гомельский примерил уже в юношестве, об этом в интервью RT рассказал его младший брат Евгений.

«У нас большая разница в возрасте (11 лет. — RT), и долгие годы Александр был для меня больше отцом, чем старшим братом. Думаю, и я для него порой был как сын. Достаточно сказать, что на школьные собрания отдуваться за меня ходили не мама с папой, а старший брат. В случае плохого поведения и неудовлетворительных оценок я получал соответствующее наказание: он зажимал мою голову между коленями и проходился по мягким частям тела. Сейчас вспоминаю это с юмором, но понимаю, что Саша не хотел прощать неправильные проступки и делал всё, чтобы я вырос достойным человеком», — вспоминает своё детство Евгений Гомельский.

Высокие требования к младшему брату Гомельский-старший перенёс и на баскетбол. По словам заслуженного тренера и олимпийского чемпиона Евгения Гомельского, Александр на протяжении многих лет не признавал его спортивных заслуг.

«Его результаты недосягаемы. Когда и я стал немного подниматься по тренерской лестнице, он смотрел с интересом, но долго не давал никаких оценок, хотя уже в 28 лет я получил звание заслуженного тренера России. Помню, как наконец получил его одобрение. Это было в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне. Саша был на Играх в качестве почётного гостя и, после того как мы выиграли золотые медали, присутствовал на встрече с журналистами. Он толкнул меня в бок и сказал: «Женька, смотри, ты тренер!» ... До этого было золото Европы, серебро первенства мира, но лишь после олимпийских наград он отметил мои заслуги. Вот таким был мой брат с точки зрения своей жизненной позиции», — признался Евгений Гомельский.

Старший тренер сборной команды СССР по баскетболу Александр Гомельский разбирает со своими подопечными игровой момент

РИА Новости

© Игорь Уткин

Впрочем, как отмечают близкие, поблажек в жизни великий баскетбольный тренер не давал не только окружающим, но и себе самому.

«Александр Яковлевич был максималистом: любое место, кроме первого, он расценивал как крупную неудачу и личную трагедию. При этом брат был очень стойкий и выносливый, умел идти до конца, невзирая ни на какие обстоятельства, и сломить его было просто невозможно. Я горжусь, что родился в этой семье. Я всегда боялся подвести Александра и в спорте, и во взглядах на жизнь. Без хвастовства напомню, что на сегодняшний день мы единственные братья в мире, которые привели свои команды к олимпийскому золоту и вошли в Зал славы ФИБА. Я попал туда в 2010 году. К сожалению, Саши уже не было с нами, но знаю, что брат гордится мной», — вспоминает старшего брата Евгений Гомельский.

«На твоих баб начнут ходить тогда, когда они будут играть голыми»

Главной причиной частых споров братьев-тренеров Гомельских всегда было соперничество мужского и женского баскетбола. Евгений Гомельский, поработавший 20 лет с мужскими командами и 20 лет с женскими однажды услышал от знаменитого брата фразу, ставшую впоследствии в мире спорта крылатой: «На твоих баб начнут ходить тогда, когда они будут играть голыми. По-другому никак».

О скептическом отношении Александра Гомельского к женскому баскетболу вспоминают и сами игроки. Так, одна из лучших баскетболисток мира в истории игры, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы, первый игрок из Европы в женской НБА Елена Баранова в интервью RT рассказала о своей деловой встрече с легендарным баскетбольным функционером.

«За всю мою карьеру мы встречались по касательной, а отношения наши можно даже назвать сложными. Это были непростые для спорта 90-е годы, я была капитаном женской команды ЦСКА, а Александр Яковлевич пришёл в клуб президентом. Полное безденежье в клубе, никаких спонсоров и перспектив появления денег, но Гомельский сумел отыскать необходимые средства. Правда, к сожалению, хватило их только на мужскую команду. Меня отправили на разборки — узнать, почему нам не выделили никаких денег. Папа ясно дал понять что не воспринимает женский баскетбол всерьёз. Зато с нами всегда был его брат — он оказывал всяческую поддержку. Кстати, несмотря на разное восприятие женского баскетбола, во многом братья схожи: требовательные и амбициозные», — заявила Баранова.

Заслуженный тренер СССР, президент баскетбольного клуба ЦСКА Александр Гомельский во время праздника, посвященного его 75-летию

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Гомельский дал мне кроссовки на два размера больше»

Несмотря на скептицизм по отношению к женскому баскетболу, в мужском Александр Гомельский подмечал все нюансы и часто обращал внимание на молодых, неизвестных спортсменов, которые в будущем, заручившись поддержкой мастера, вырастали в настоящих звёзд российского и мирового баскетбола. Так, о своей первой встрече с Гомельским RT рассказал экс-центровой сборной России, двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов.

«Впервые я увидел Гомельского в ЦСКА. Мне было 16 лет, и за карьерой и жизнью Александра Яковлевича до того момента я наблюдал исключительно по телевидению. И вот я, молодой и зелёный, сижу в столовой и слушаю, как стучат ложки моих партнёров по молодёжной сборной. В этот момент заходит Гомельский. Сразу же повисла гробовая тишина. Она была наполнена и страхом, и глубоким уважением одновременно. А от самого тренера исходил свет», — вспоминает Носов свою первую встречу с Папой.

По словам игрока, великий баскетбольный тренер кардинально повлиял на развитие его карьеры.

«Позже меня стали привлекать уже к основной сборной. Приехал на сбор, а кеды у меня рваные. Александр Яковлевич сразу же попросил массажиста найти мне новые. Захожу в кабинет получать, а там сидит сам Гомельский. Передать словами всю гамму эмоций, которые нахлынули на меня, я не смогу. Это была такая честь — сам мастер обратил внимание на меня и мои бытовые проблемы. Кстати, кроссовки были велики на два размера, но это не имело никакого значения — ведь они были от Гомельского! Под его началом я тренировался всего пару раз, но эти часы и минуты стали основополагающими во всей моей карьере. Он научил меня относиться к делу профессионально: когда он рядом, делать плохо было нельзя! Великий тренер, который пронёс любовь и преданность баскетболу до последней минуты жизни», — рассказал Носов.

«Выгляди красиво, если идёшь на важные встречи, особенно если там присутствуют женщины»

О харизматичности, чуткости и решительности Гомельского рассказывают и те, кто работал под его руководством, когда знаменитый тренер сменил площадку на высокие кабинеты. В 2002-м решение Гомельского произвело в баскетбольном мире настоящий эффект разорвавшейся бомбы, когда в возглавляемый им ЦСКА, по его личному приглашению, пришёл генеральный директор пермского «Урал-Грейта» Сергей Кущенко. В то время это означало одно — ЦСКА и лично Гомельский официально признали своё поражение в двухлетней борьбе с пермяками и пошли ва-банк, заполучив главного творца пермского успеха.

«Пришло время объединить возможности ЦСКА и знания и умения Кущенко. Многие годы лучшие российские игроки и тренеры защищали цвета ЦСКА. Пришло время применить эти традиции на менеджеров», — объяснял своё решение Гомельский, не обращая внимание на критику.

«Великие люди всегда дарят возможность изменить жизнь. Представьте, я, обычный парень из небольшого пермского посёлка, выросший на победах имени Гомельского, в один прекрасный день получаю приглашение в ЦСКА и возможность бок о бок работать с самим Папой. Это настоящее чудо!», — вспоминает в интервью RT Кущенко.

По его словам, Александр Гомельский всегда знал, как взбодрить команду даже в моменты самых громких неудач. Кущенко вспоминает, что шутки и присказки опытного наставника предрешили исход многих баскетбольных историй.

«Он всегда знал, что сказать даже в самые тяжёлые минуты. 2005 год. Мы кошмарно проиграли в «Финале четырёх». Я, честно говоря, уже думал, что меня выгонят из клуба: тяжёлая пресса, да и на сердце камень. Среди ночи звонок: «Приезжай!» Приехал к Гомельскому, тот усадил меня у себя на кухне, налил, выпили. Выпили много. В три или четыре утра я вышел из его квартиры, точно зная, как выиграть. Это был разговор не о баскетболе. О семье, женщинах, жизни. Я всё ждал, когда же он начнет говорить про игру, но он молчал. Объяснял мне другие вещи, которые помогут достичь намеченных целей. Через год мы стали чемпионами Евролиги, но Папа не дожил до того дня. От осознания того, что мы не успели порадовать его, на сердце до сих пор камень», — признался функционер.

По словам Кущенко, отец четверых сыновей, младший из которых появился на свет, когда великому тренеру было 69, Александр Гомельский всегда повторял: «Выгляди красиво, если идёшь на важные встречи, особенно если там присутствуют женщины». И давал советы, помогающие и в повседневной жизни, и в спорте.

«Гомельский придерживался определённой философии в жизни и баскетболе. Он говорил: «Чем больше пауза, тем больше мастерство. Не спеши отвечать — лучше подумай». Он любил, когда его называли баскетбольным Папой. Таким он и был для всех нас», — отмечает Кущенко.

Кроме того, спортивный функционер выразил надежду, что вслед за картиной «Движение вверх», продолжающей бить рекорды в российском кинопрокате, рано или поздно на экранах появится и полнометражный фильм, рассказывающий о жизни и спортивной карьере Гомельского.

«Подбор актёров — это запредельное искусство. Поэтому сказать, кто бы смог вжиться в роль Александра Яковлевича, так с ходу не смогу, но это точно не тот человек, который просто внешне похож на Гомельского. Такого харизматичного человека, многогранного, нужно попытаться понять и увидеть изнутри. На фоне всех скандалов и предателей вроде Родченкова нам действительно нужны такие фильмы — истории о наших величайших людях, людях, замены которым не найдётся никогда», — считает Кущенко.