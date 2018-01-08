Президент Единой лиги ВТБ: место проведения «Финала четырёх» станет известно до Матча звёзд
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что место проведения «Финала четырёх» будет выбрано до Матча звёзд.
«Один из главных вызовов для Единой лиги в 2018 году — это «Финал четырёх». Мы ещё не определились с местом, но сделаем это до Матча звёзд», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Матч звёзд пройдёт в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» 17 февраля.
Ранее сообщалось, что скончался президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик.
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