Скончался президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Бурчик

На 65-м году жизни скончался президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга (ФБСП) Алексей Бурчик.

Бурчик умер после продолжительной болезни, сообщает сайт ФБСП.

В июне 2017 года, когда его сбил автомобиль, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии с травмой головы.

Бурчик становился призёром чемпионатов мира и Европы. С 2015 года он возглавлял Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь умер 13-летний сын норвежских биатлонистов.