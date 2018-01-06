13-летний сын норвежских биатлонистов умер в новогоднюю ночь

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Дэвид Андресен, сын норвежских биатлонистов Гунн Маргит Андреассен и Фруде Андресена, скончался на 14-м году жизни в ночь с 31 декабря на 1 января 2018 года.

После празднования Нового года мальчик отправился спать. А утром 1 января он был найден мёртвым в своей комнате.

Врачи устанавливают причину смерти Дэвида. Как сообщает Dagbladet, у Дэвида была лёгкая форма эпилепсии, однако ребёнок не испытывал больших трудностей в повседневной жизни. 

Ранее 14-летний ватерполист скончался на турнире в Дзержинске.

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