«Изменения не скажутся на подготовке»: Мутко покинул пост председателя Оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер Виталий Мутко оставил пост председателя Организационного комитета чемпионата мира по футболу, который пройдёт будущим летом в России. Вместо него эту должность займёт Алексей Сорокин, который в то же время останется генеральным директором организации. В Оргкомитете заверили, что смена руководства не скажется на подготовке к мундиалю. Международная федерация футбола поблагодарила Мутко за проделанную работу.

Вице-премьер Виталий Мутко оставил второй важный футбольный пост за последние три дня. 25 декабря он заявил, что временно складывает с себя полномочия главы Российского футбольного союза (РФС). 27 декабря Мутко покинул должность председателя Организационного комитета «Россия-2018», ответственного за проведение чемпионата мира по футболу — 2018. Вместо него Оргкомитет возглавил Алексей Сорокин, который продолжит также выполнять обязанности генерального директора.

«Мы действительно немного поменяли систему управления. На днях я уже заявил, что временно оставлю пост в Российском футбольном союзе (РФС). Также принято решение, что Алексей Леонидович Сорокин будет председателем Оргкомитета и взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА), а я полностью сконцентрируюсь на работе в правительстве. Мои задачи — обеспечение выполнения обязательств, структура и подготовка. Сорокин будет исполнять функцию нашего представителя на мировой футбольной арене», — прокомментировал свой уход Мутко.

Напоследок вице-премьер отчитался о проделанной работе и рассказал, насколько Россия готова к проведению главного футбольного турнира.

Виталий Мутко о готовности России к проведению чемпионата мира по футболу

«Работа идёт очень ответственная, на хорошем уровне. Я поблагодарил за неё все регионы, ведомства, министерства. Вся работа выполнена примерно на 80%, по ряду объектов цифра доходит до 90%. Из семи ещё не готовых стадионов три находятся в завершающей стадии строительства. Это арены в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Калининграде. К февралю будут готовы объекты в Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске, и где-то к апрелю к ним присоединится Самара. ФИФА оценивает оргкомитеты по своей шкале, в которой высший балл равняется 120. Мы получили оценку 110 баллов — никто в мире не получал такую», — рассказал Мутко.

Бывший глава Оргкомитета рассказал, что 30 мая все объекты чемпионата мира по футболу будут переданы ФИФА, а правительство России будет только содействовать проведению соревнований, отвечая за безопасность гостей мундиаля.

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Ранее на исполкоме РФС Мутко объявил, что временно покидает организацию на полгода, передавая её в руки генерального директора Александра Алаева. Одной из причин ухода вице-премьер назвал подготовку иска в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он намерен добиться отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) о своём пожизненном отстранении.

«Не скажется на ходе подготовки чемпионата мира»

В Оргкомитете «Россия-2018» заявили, что сожалеют об уходе Мутко, но подчеркнули, что это событие не скажется на темпах подготовки к чемпионату мира. Там отметили, что с сожалением приняли новость о решении вице-премьера.

«Изменения в руководстве никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира. Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к ЧМ, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства России», — говорится в опубликованном заявлении Оргкомитета.

Алексей Сорокин рассказал, что Мутко останется негласным куратором чемпионата мира, а сам он готов к совмещению должностей.

«Виталий Леонтьевич будет курировать от правительства создание инфраструктуры к чемпионату мира. А я сосредоточусь на операционной подготовке. Мы входим в такую фазу, когда этот аспект приобретает большую значимость. Осталось всего 169 дней. Работа предстоит большая, но мы к ней готовы. Мы продолжаем быть единой командой. Мутко сохраняет кураторство над проектом. Что касается моего совмещения, то давно было понятно, что нагрузка будет возрастать, так что никаких проблем мне это не доставит», — рассказал Сорокин.

Алексей Сорокин о работе Оргкомитета «Россия-2018»

Реакция со стороны ФИФА на уход Мутко оказалась незамедлительной. Как и после сложения с себя обязанностей главы РФС, он получил слова благодарности от федерации.

«ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя Оргкомитета чемпионата мира. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям. ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с Оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и принимающими городами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — цитирует ТАСС заявление ФИФА.