«Планирую вернуться»: Мутко временно сложил с себя полномочия главы РФС из-за судебных разбирательств

На пресс-конференции после заседания исполкома РФС президент союза Виталий Мутко заявил о том, что временно складывает с себя полномочия главы организации. По словам функционера, это решение связано с предстоящим иском в Спортивный арбитражный суд против решения МОК запретить ему посещать Олимпийские игры. Обязанности Мутко будет исполнять генеральный директор РФС Александр Алаев. Об итогах заседания исполкома — в материале RT.

Слухи

Информация о том, что Виталий Мутко может покинуть пост главы РФС, появилась за несколько дней до заседания исполкома. Тогда же мероприятие неожиданно было перенесено с 26 на 25 декабря. Сообщалось, что вице-премьер покинет РФС, чтобы якобы не создавать конфликтную по футбольным меркам ситуацию, когда государство вмешивается в работу национальной федерации. Совмещение Мутко должностей главы РФС и зампреда правительства Российской Федерации по вопросам спорта создавало повод для подобного рода обвинений.

Журналисты даже подобрали действующему главе РФС преемника — генерального директора Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира — 2018 Алексея Сорокина. Среди кандидатов на ответственный пост назывались также имена президента ФНЛ Игоря Ефремова и вице-президента РФС Сергея Анохина.

Однако до заседания исполкома интрига вокруг должности главы РФС сохранялась. Восемь десятков журналистов, посетивших в понедельник Дом футбола на Таганской, то отправляли Мутко в отставку, то вновь оставляли на своём посту. Участники же исполкома в один голос заверяли, что никаких судьбоносных решений принимать не собираются.

«Чтобы не тревожить РФС, обратился к исполкому с просьбой»

Однако чем меньше времени оставалось до конца растянувшегося на несколько часов исполкома, тем больше прояснялась ситуация. К моменту завершения мероприятия его главный итог ни для кого не был секретом — деятельность вице-премьера на посту главы РФС приостановлена.

Формально Мутко оставляет свой пост на полгода — до 25 июня 2018-го. Пока обязанности президента временно будет исполнять генеральный директор РФС Александр Алаев. Вице-премьер же займётся судебной тяжбой с МОК. Как известно, на недавнем исполкоме организации ему пожизненно запретили посещать Олимпийские игры.

«Моей вины нет, но меня наказывают — говорят, что были махинации в Сочи. С этим я согласиться не могу. Мы построили лабораторию и передали её. Там работали 22 эксперта, все пробы были переданы с маркировками «Не вскрыто». Прошло столько времени, а теперь это вскрыли. Завтра я подам иск в CAS на оспаривание этого решения. Чтобы не тревожить РФС, обратился к исполкому с просьбой временно приостановить мои обязанности на короткий срок — до шести месяцев. Хочу отметить, что никаких внеочередных конференций не будет. Мой мандат продолжает действовать до 2020 года. Я планирую вернуться», — объяснил Мутко.

Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС — СМИ https://t.co/3vM8WElX7kpic.twitter.com/MCI5k7gW1C — RT на русском (@RT_russian) 25 декабря 2017 г.

Также вице-премьер рассказал, почему выбор пал именно на Алаева как на преемника.

«По закону моё место временно должен был занять Никита Симонян, но он сказал, что по состоянию здоровья к этому не готов. Всё-таки человек уже трижды был и.о. президента РФС. Сергей Прядкин и Сергей Анохин на своих постах также заняты. Поэтому предложил исполкому возложить мои обязанности на Алаева. Исполком этот вариант поддержал», — добавил Мутко.

Вице-премьер подчеркнул, что сосредоточится на государственной службе и всё равно будет по мере возможности обращать внимание на футбол и курировать вопросы подготовки к ЧМ-2018.

Что касается Алаева, то он лишь поблагодарил исполком за оказанное доверие.

«Назначение на пост для меня очень неожиданное. Если честно, узнал об этом только сегодня перед исполкомом, во время встречи с вице-президентами. Принимать решения буду самостоятельно, но структура организации выстроена так, что есть исполком, бюро исполкома и есть полномочия президента. Такая пирамида принятия решений рабочая, и никогда ничего не принимается на эмоциях. Но советоваться с Мутко, конечно, буду — человека, который лучше разбирается в футболе, в России просто нет. Надеюсь, приостановка полномочий Виталия Леонтьевича будет минимальной. Мы ждём его возвращения, он нужен нам», — заявил и.о. президента РФС.

«К 2020 году мы уберём с поля лимит»

Обсудил на пресс-конференции Мутко и другие немаловажные моменты. Начал функционер с вопроса бюджета. Он отметил, что по итогам 2017 года РФС удалось «выйти в ноль» и избавиться от всех долгов, а также огласил бюджет организации на следующий год — 3,5 млрд рублей. Анонсировал Мутко и разработку новой концепции развития футбола в стране до 2030 года.

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Кроме того, болельщики с большим интересом ждали обсуждения лимита на легионеров в РФПЛ. Планировалось, что исполком может принять новую систему ограничений по формуле «10+15», при которой на сезон заявлять можно десять легионеров без ограничений — по числу иностранных футболистов в стартовом составе. В результате дискуссию о лимите решили отодвинуть на более поздний срок.

«Мы в течение трёх лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберём с поля лимит. Оставим его в заявке — 7 или 8 легионеров, 25 игроков — заявка. Введём понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнёт действовать с сезона 2020/2021. За 2,5 года нам нужно подготовить базу. Российскому футболу не нужны второсортные легионеры», — анонсировал Мутко.