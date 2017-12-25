Алаев: принимать решения на посту врио главы РФС буду самостоятельно
«Назначение на пост для меня очень неожиданное. Если честно, узнал об этом только сегодня перед исполкомом, во время встречи с вице-президентами. Принимать решения буду самостоятельно, но структура организации выстроена так, что есть исполком, бюро исполкома и есть полномочия президента», — заявил Алаев.
Он отметил, что благодаря такой структуре решения никогда не принимаются на эмоциях.
«Но советоваться с Мутко, конечно, буду — человека, который лучше разбирается в футболе, в России просто нет. Надеюсь, приостановка полномочий Виталия Леонтьевича будет минимальной. Мы ждём его возвращения, он нужен нам», — добавил врио главы РФС.
25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.
Ранее Алаев сообщил, когда состоится следующее заседание исполкома организации.