Алаев: принимать решения на посту врио главы РФС буду самостоятельно

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал своё назначение на должность временно исполняющего обязанности главы организации после решения Виталия Мутко приостановить свою деятельность на данной должности.

«Назначение на пост для меня очень неожиданное. Если честно, узнал об этом только сегодня перед исполкомом, во время встречи с вице-президентами. Принимать решения буду самостоятельно, но структура организации выстроена так, что есть исполком, бюро исполкома и есть полномочия президента», — заявил Алаев.

Он отметил, что благодаря такой структуре решения никогда не принимаются на эмоциях.

«Но советоваться с Мутко, конечно, буду — человека, который лучше разбирается в футболе, в России просто нет. Надеюсь, приостановка полномочий Виталия Леонтьевича будет минимальной. Мы ждём его возвращения, он нужен нам», — добавил врио главы РФС.

25 декабря стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.

Ранее Алаев сообщил, когда состоится следующее заседание исполкома организации.