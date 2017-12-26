Бывший «пляжник» и перспективный менеджер: кто будет руководить российским футболом в отсутствие Мутко

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев назначен временно исполняющим обязанности президента РФС вместо приостановившего работу Виталия Мутко. Он станет самым молодым главой организации в истории. Алаев выступал за сборную России по пляжному футболу и проводил переговоры по расторжению контракта с Фабио Капелло. Что известно о человеке, который в ближайшие полгода будет руководить российским футболом, — в материале RT.

Пляжный футбол и начало работы в РФС

25 декабря вице-премьер Виталий Мутко объявил о приостановке своих полномочий на посту главы Российского футбольного союза (РФС). Врио президента организации стал её генеральный директор Александр Алаев.

Алаев мало известен среди болельщиков, хотя и не первый год занимает в союзе высокие посты. К тому же врио президента весьма молод, в октябре ему исполнилось 38 лет. Таким образом, Алаев станет самым молодым главой РФС в истории.

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На официальном сайте союза функционеру уделено всего несколько строк. Алаев играл за сборную России по пляжному футболу, становился призёром Европейской лиги. С 2013-го он занимал в РФС должность гендиректора. По данным СМИ, в последнее время именно он осуществлял непосредственное руководство деятельностью РФС, хотя и полностью координировал свои действия с Мутко.

В детстве Алаев занимался большим футболом вместе с вице-президентом РФС и главой Московской федерации футбола Сергеем Анохиным. Правда, профессиональная карьера у обоих не сложилось. В середине нулевых они заинтересовались пляжным футболом, о котором в России тогда мало что знали, и провели в Москве первый чемпионат города. При этом Алаев и сам играл за созданную сборную страны, с которой стал бронзовым призёром Европейской лиги и серебряным призёром Кубка Европы в закрытых помещениях.

Тема пляжного футбола всерьёз заинтересовала Алаева, и в 2005-м он пришёл в РФС с конкретным планом по развитию этого вида спорта в России. Вскоре в стране начался настоящий золотой век «пляжки». Отечественная национальная команда быстро стала одной из сильнейших в мире и уже в начале нулевых дважды выиграла чемпионат мира. Сам Алаев в 2007 году окончательно перебрался на работу в РФС.

Быстрый взлёт

По карьерной лестнице Алаев поднимался стремительно. В 2010-м он занимал пост заместителя спортивного директора, а в 2012-м стал исполнительным директором. Наконец, в 2013 году исполком РФС выбрал его на должность гендиректора организации.

В 2016-м во время выборов президента РФС функционер ожидаемо поддержал Мутко в борьбе с Валерием Газзаевым, после чего был переизбран на пост гендиректора.

«Я вижу Мутко практически ежедневно, в том числе и в кабинетах этого здания. Могу высказать своё личное мнение: Виталий Леонтьевич — управленец высочайшего уровня. Ему не нужно сидеть на работе каждый день, чтобы контролировать процессы. Он в курсе всех важнейших проблем РФС и нашего футбола», — объяснял его будущий преемник.

В последние годы значимость Алаева только возросла. Параллельно с работой в РФС он вошёл в Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в России. А в 2017 году молодой функционер занял пост председателя комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу.

Любопытно, что именно Алаеву пришлось заниматься расторжением контракта с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. Молодой функционер вёл переговоры с итальянским специалистом вместе с первым вице-президентом Никитой Симоняном.

А с недавних пор на врио главы РФС выпала дополнительная нагрузка. Он стал ответственным за расследование процедуры допинг-тестирования в чемпионатах России в 2012—2015 годах.

«С ним мы добивались больших успехов»

Несмотря на молодость новоиспечённого врио главы РФС, многие его коллеги положительно оценивают деятельность Алаева.

«Всегда считал его одним из самых перспективных менеджеров нового поколения. Собственно, он и в пляжном футболе себя показал, когда занимал там руководящую должность. С ним мы добивались больших успехов. И на посту генерального директора РФС тоже сделал немало», — приводит «Спорт день за днём» слова бывшего генерального секретаря РФС Анатолия Воробьёва.

Никита Симонян, который как первый вице-премьер должен был занять пост Мутко, но отказался делать это по состоянию здоровья, назвал Алаева «хорошим вариантом».

«Алаев — гендиректор и генсек, имеет административный опыт работы, молодой и всецело поддерживается нами. Конечно, это хороший вариант. Другие кандидаты — Сергей Прядкин и Сергей Анохин — взяли самоотвод. А дальше будем ждать решения вопроса о возвращении Виталия Леонтьевича», — подчеркнул Симонян.

А Валерий Газзаев, который в 2016-м проиграл Мутко выборы, заявил, что вице-премьер подверг преемника большому риску.

«Возникает вопрос: что будет происходить с нашим футболом в ближайшие полгода? Ведь в случае чего виноватым за любые проблемы признают Александра Алаева, исполняющего обязанности президента РФС в этот период. Создаётся впечатление, что на это делается расчёт», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».