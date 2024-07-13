Дорогостоящие перезагрузки: как «Бавария» и «Ювентус» перестраивают составы после смены тренеров

По окончании минувшего сезона «Бавария» и «Ювентус» синхронно сменили главных тренеров, а теперь активно работают над усилением составов. Мюнхенцы уже потратили на новых футболистов почти €150 млн, заполучив не только креативного вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, но и опорника «Фулхэма» Жоау Пальинью, которого собирались приобрести ещё прошлым летом. А туринцы договорились о переходе центральных полузащитников Дугласа Луиса и Кефрена Тюрама, а также голкипера Микеле Ди Грегорио, признанного лучшим в Серии А по итогам прошлого сезона.

Мощное усиление «Баварии»

В первые две недели после открытия летнего периода дозаявок активнее других ведёт себя мюнхенская команда. И это объяснимо, ведь предыдущий сезон она провалила и впервые с 2011 года осталась без единого трофея, а в Бундеслиге и вовсе заняла третье место, пропустив вперёд не только великолепный «Байер», но и «Штутгарт». В итоге летом в клубе не только сменили наставника, но и пополнили состав целым рядом новых футболистов, в общей сложности потратив €145,4 млн (по данным Transfermarkt).

Да, некоторых исполнителей можно назвать новичками лишь отчасти. Например, Эрик Дайер последние полгода выступал за «Баварию» на правах аренды и провёл за неё суммарно 20 матчей во всех турнирах, включая пять — в Лиге чемпионов. И настолько впечатлил руководство мюнхенцев, что они ещё в марте активировали опцию выкупа и подписали с защитником соглашение. Пусть и всего на год.

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Похожая история и с Брайаном Сарагосой. Изначально «Бавария» планировала взять его летом 2024-го, но из-за множества кадровых потерь решила доплатить «Гранаде» за аренду и фактически забрать испанца на полгода раньше срока. Правда, пользы это не принесло. В общей сложности он отыграл за мюнхенцев 171 минуту, а портал Goal включил его трансфер в список самых разочаровывающих в минувшем соревновательном году. И пока сложно сказать, сумеет реактивный вингер оправдать вложенные в него €15 млн или уже в ближайшее время сменит прописку. В апреле он сам заявлял о желании побороться за место в «ФК Голливуд», но предоставит ли ему такой шанс Венсан Компани?

На фоне этого куда более любопытными выглядят три других приобретения, сделанные уже после назначения бельгийца на должность главного тренера команды. Да, выдёргивание центрального защитника Хироки Ито из «Штутгарта» выглядит одновременно и как попытка ослабить конкурента, и как эксперимент. Причём довольно рискованный, ведь недавно «Бавария» уже обожглась с Ким Мин Джэ, фактически провалившимся на новом месте. А ведь переезжал он в статусе лучшего представителя своего амплуа Серии А, да ещё и за колоссальную сумму — €50 млн. И пусть японец обошёлся почти в два раза дешевле южнокорейца, безопасной его покупку не назовёшь.

В свою очередь, за звание самого громкого вполне могут поспорить трансферы Майкла Олисе и Жоау Пальиньи, каждый из которых обошёлся 33-кратному чемпиону Германии в сумму более €50 млн. И если первый стал целью менеджмента совсем недавно, то за вторым следили пару лет. Более того, португалец должен был перебраться в Мюнхен ещё год назад, но тогда сделка сорвалась в самый последний момент, так как «Фулхэм» не сумел найти замену.

Примечательно, что в августе 2023 года «Бавария» была готова заплатить за опорника селесао €65 млн, но теперь смогла выбить себе скидку (€51 + €5 млн). И дело здесь явно не в падении уровня Пальиньи. На Евро-2024 он в очередной раз продемонстрировал своё мастерство и был одним из лучших в составе Португалии, а в преддверии финала входит в топ-6 как по перехватам, так и по успешным отборам в среднем за 90 минут и обещает стать отличным дополнением для средней линии красных, так давно нуждавшейся в чистом опорнике. Всё же ни Леон Горецка, ни Йозуа Киммих таковыми никогда не были, а Александр Павлович слишком молод и неопытен.

Но если эти покупки направлены на усиление обороны, то приглашение Майкла Олисе должно добавить «Баварии» креатива и остроты впереди. По информации СМИ, за вингера «Кристал Пэлас» заплатят €53 млн, а ещё €7 млн может поступить на счета английского клуба в виде бонусов. Но уже сейчас можно называть француза одним из самых дорогостоящих приобретений в истории немецкого гегемона. Дороже обходились лишь Маттейс де Лигт, Люка Эрнандес и Гарри Кейн. При этом француз уже покинул коллектив, а нидерландец может последовать его примеру в скором времени.

Так или иначе это можно назвать настоящей победой «Баварии». Ведь она не только выиграла спор у «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но и заполучила одного из самых ярких исполнителей АПЛ, в прошлом сезоне отметившегося десятью голами и шестью результативными передачами в национальном чемпионате. Олисе быстр, техничен и способен в одиночку создавать моменты, а также обладает неплохим ударом. И всё это он наглядно продемонстрировал в майском матче с МЮ, которому забил дважды. Смущает только склонность спортсмена к травмам. Ведь лишь за последние два года из-за повреждения подколенного сухожилия он пропустил суммарно 195 дней. А страдающих от таких же проблем спортсменов у красных хватает. Достаточно вспомнить Сержа Гнабри, Лероя Сане и Кингсли Комана.

Новые лица в «Ювентусе»

С приходом Тьяго Мотты на должность главного тренера новый этап начинается и в «старой синьоре». Клуб успели покинуть уже семеро футболистов, включая пока не договорившегося о продлении договора Адриена Рабьо, а пополнили трое. И самым обсуждаемым стало приглашение Дугласа Луиса, за последние пять лет здорово зарекомендовавшего себя в «Астон Вилле», а в последнем сезоне и вовсе совершившем прорыв. Бразилец набрал 20 (10 + 10) очков по системе «гол + пас» во всех турнирах и помог подопечным Унаи Эмери финишировать четвёртыми в АПЛ — впервые с 1996 года.

При этом трансфер Луиса провернули по весьма замысловатой схеме. Изначально предполагалось, что он будет обменян на Уэстона Маккенни и Сэма Айлинга с доплатой (€20 млн), но американец якобы не договорился о личном контракте с английским коллективом, и его место занял Энцо Барренечеа. Тем не менее за юных талантов «вилланы» также заплатили — суммарно €22 млн, в то время как Дуглас обошёлся аж в €51,5 млн.

О ставке на Луиса говорит ещё и тот факт, что, помимо него, «Ювентус» согласился приобрести и его девушку — одну из самых популярных футболисток планеты, Алишу Леманн. На её страницу в социальных сетях подписаны 16,6 млн человек, причём в последнее время она также защищала цвета «Астон Виллы».

С переходом Кефрена Тюрама всё гораздо проще, хотя какое-то время и ходили слухи, будто в «Ниццу» может отправиться не только денежный транш, но и Мойзе Кин, впоследствии перешедший в «Фиорентину». В итоге «орлята» получили €20,6 млн без учёта бонусов, а «Ювентус» — талантливого полузащитника оборонительного плана. При этом 192-сантиметровый француз не только цепок в защите, но и очень техничен для своих габаритов и способен не только продвигать, но и завершать атаки. И в будущем может стать отличной альтернативой не только Рабьо, но и Полю Погба.

Помимо средней, «Ювентус» озаботился укреплением и вратарской линии. Всё же Войцех Щенсны не молодеет, да ещё и всерьёз рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Компенсировать возможную потерю поляка бьянконери попытаются лучшим голкипером Серии А прошедшего соревновательного года Микеле Ди Грегорио. Он не только помог «Монце» сохранить прописку в высшем дивизионе страны, но также занял четвёртое место по проценту сейвов в топ-5 лигах Старого Света, а по разнице между ожидаемыми голами после ударов и реальными пропущенными мячами (PSxG+/-) и вовсе стал первым. И заслужил повышение.

Первый год Ди Грегорио проведёт в «Ювентусе» на правах аренды, за что «Монца» получит €4,5 млн, а потом может быть выкуплен за €13,5 (ещё €2 млн — бонусы) при определённых условиях. При этом в самой «старой синьоре» не сомневаются в их выполнении, поэтому и называют покупку решённым делом.