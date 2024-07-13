Аршавин: никто не гонит Вендела или Клаудиньо из «Зенита», но замены им уже готовы

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном уходе полузащитников «Зенита» Вендела и Клаудиньо.

«Если уйдут двое, будет намного сложнее, чем если уйдёт кто-то один. «Зенит» уже сталкивался с похожей ситуацией в прошлом году. Ушли Кузяев и Малком — и возникли проблемы. Нынешнее межсезонье отличается от прошлого тем, что, по-моему, замены для этих игроков уже готовы на тот случай, если они уйдут», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Клаудиньо провёл за команду 42 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» принял предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо.