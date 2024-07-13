Президент РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА осенью
- РИА Новости
«Следующее заседание комитета УЕФА пройдёт осенью. Я буду очно», — цитирует Алаева ТАСС.
Напомним, что Алаев был избран президентом РПЛ в середине августа. С 2012 года он работал в РФС на должности исполнительного и генерального директора, был исполняющим обязанности президента, а также генеральным секретарём. В феврале 2021 года его избрали президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которую он покинул при переходе на аналогичную должность в РПЛ.
Ранее Алаев рассказал, что хотел бы видеть футболиста Джикию в клубе РПЛ.