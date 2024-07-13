Президент РПЛ Алаев примет участие в заседании комитета УЕФА осенью

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев планирует принять участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Следующее заседание комитета УЕФА пройдёт осенью. Я буду очно», — цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, что Алаев был избран президентом РПЛ в середине августа. С 2012 года он работал в РФС на должности исполнительного и генерального директора, был исполняющим обязанности президента, а также генеральным секретарём. В феврале 2021 года его избрали президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которую он покинул при переходе на аналогичную должность в РПЛ.

Ранее Алаев рассказал, что хотел бы видеть футболиста Джикию в клубе РПЛ.