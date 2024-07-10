Алаев рассказал, что хотел бы видеть футболиста Джикию в клубе РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о защитнике Георгии Джикии.

«Очень жду Джикию, хотелось бы, чтобы он продолжил карьеру в РПЛ. Что Георгий, что Артём Дзюба — для меня настоящие звёзды, олицетворяющие собой РПЛ. У кого-то удачный отрезок, у кого-то нет, и тот, и другой спортсмены высокого уровня, которые точно пригодятся РПЛ», — цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, что футболист покинул «Спартак» в конце сезона-2023/24. Он провёл за команду 215 матчей, стал чемпионом России, а также одержал победу в Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Пивоваров сообщил, что «Динамо» не предлагало контракт Джикии.