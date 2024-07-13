РИА Новости: Вендел может уйти из «Зенита» после трансфера Илича

Полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«В случае подписания контракта с Иваном Иличем «Зенит» готов отпустить Вендела. Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет — «Галатасарай». Ещё одним претендентом на бразильца может стать «Бешикташ», руководители которого ведут сейчас переговоры с «Газпромом» о спонсорстве», — приводит слова источника РИА Новости.

В минувшем сезоне Вендел провёл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал десять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, Илич находится в шаге от подписания контракта с «Зенитом» до 2029 года. Зарплата составит €3 млн в год.

В сезоне-2023/24 футболист провёл за «Торино» 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Илич через несколько дней вылетит в Россию для перехода в «Зенит».