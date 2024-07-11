«Может стать кем-то вроде Руни»: 16-летний футболист Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Находясь в системе клуба, он выступал за команды нескольких возрастов и везде носил капитанскую повязку. При этом в 15 лет он провёл занятие с основой под руководством Эрика тег Хага, а в 16 дебютировал за юношескую сборную Англии и поразил ворота Италии. Уроженец Буйнакска обладает приличной техникой, высокой скоростью и сильным ударом, за что его уже сравнивают с Уэйном Руни. Эксперты не исключают, что в новом сезоне универсал дебютирует за «красных дьяволов».

Несмотря на санкции и ограничения, россияне всё равно привлекают внимание европейских клубов. Например, Арсен Захарян в прошлом году перешёл в «Реал Сосьедад». А Матвея Сафонова в июне приобрёл ПСЖ.

В «Манчестер Юнайтед» вовсе подрастает настоящая звезда. Речь об Амире Ибрагимове. Талант уроженца Буйнакска — давно не секрет для отечественных болельщиков, ведь нарезки с яркими финтами и красивыми голами юноши гуляют по соцсетям не первый год, хотя он совсем молод.

Теперь он сделал очередной важный шаг в карьере — в 16 подписал первый профессиональный контракт.

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«Горжусь тем, что представляю эту эмблему, ношу эту форму и теперь связан с историей клуба», — написал спортсмен в соцсетях.

Таким образом, он продолжает планомерный путь к основному составу, который начал несколько лет назад.

Судьбу Ибрагимова во многом предопределил переезд его семьи в Туманный Альбион в 2019-м, когда мальчику исполнилось всего 11. Сначала он занимался в «Шеффилд Юнайтед», но оказался настолько хорош, что быстро привлёк внимание манкунианцев и перебрался в их академию.

Амир сходу принялся не только много забивать, но и завоевал уважение партнёров. Неслучайно в юношеских командах «красных дьяволов» по всем возрастам он носил капитанскую повязку. В 2022-м россиянин обратил на себя внимание грандов, забив победный мяч в ворота «Манчестер Сити» в финале престижного соревнования Кубок Фелана.

Чтобы не потерять талант, в том же году руководство заключило с ним так называемый ученический контракт. Согласно условиям документа, спортсмен обязывался до достижения 17-летия оставаться в рядах МЮ. А только отметив 15-й день рождения, Ибрагимов впервые потренировался с основой «Манчестер Юнайтед», где познакомился с Эриком Тен Хагом. Имеется у него и совместное фото с сэром Алексом Фергюсоном.

Пусть о дебюте за взрослую команду речь пока не идёт, вингер в клубе буквально на разрыв и выступает за коллективы разных возрастов. Например, 27 января утром он сыграл за МЮ U18 с «Лидсом», а вечером получил время в составе МЮ U21 в противостоянии с «Норвич Сити».

Чуть ранее он ещё и умудрился оформить покер во встрече с «Ньюкаслом» U16. Причём первый мяч забил после сольного прохода, второй — дальним ударом, третий — красивым выстрелом со штрафного, а последний — с пенальти.

Также Амир записал себе в актив два матча в минувшем сезоне АПЛ для футболистов не старше 18 лет, отдал одну результативную передачу и помог «красным дьяволам» завоевать титул. Гарантировали себе первую строчку они ещё в апреле. А с успехом игроков на базе в Каррингтоне поздравил лично тен Хаг, пожавший руку каждому из них, в том числе Ибрагимову.

Более того, уроженец Буйнакска успел провести пару встреч в АПЛ 2, где выступают исполнители не старше 21 года. В январе он дебютировал в соревновании всего в 15 лет, а спустя неделю после 16-го дня рождения получил полчаса с «Брайтоном».

Несмотря на то, что тренер выпустил Ибрагимова в опорную зону, он был заметен и не потерялся на фоне куда более взрослых спортсменов. Амир смело вступал в борьбу и не боялся обострять тонкими передачами. У него даже имелся шанс забить. Сыграв в стенку с партнёром, россиянин ворвался в штрафную и попытался на замахе убрать опекуна, но затянул с ударом.

В качестве вишенки на торте послужил весенний вызов в сборную Англии U16. И в дебютном же матче с Италией футболист отметился победным мячом. Позже он провёл ещё 60 минут в противостоянии с Бельгией, но «Три льва» уступили.

Однако атлет имеет также российское гражданство и сохраняет право выступать под флагом России.

Информации о приглашении Ибрагимова в юношеские национальные команды России пока не поступало. Но два года назад в РФС, отвечая на соответствующий вопрос, отмечали, что вызвать игроков из других государств стало намного сложнее из-за логистических проблем.

«Видел мало игроков, способных бегать так, как он»

Для того, чтобы понять, как уроженец Дагестана стал звездой в Англии, необходимо разобрать его сильные стороны. В первую очередь, он обладает неповторимым дриблингом. В этом отношении его можно сравнить с Сергеем Пиняевым. Неслучайно Амира, как и воспитанника «Чертаново», наставники чаще всего отправляли на левый край. Данная позиция — максимально комфортная для Ибрагимова.

К этому прилагается высокая скорость. Благодаря ей он получает возможность врываться в свободные зоны, уходить от оппонентов и, смещаясь в центр, бить с рабочей правой ноги.

Другая сильная сторона — как раз удар. Амир не боится брать на себя ответственность и старается поразить ворота даже с дальнего расстояния. Зачастую это удаётся. В юношеских командах ему доверяли не только капитанскую повязку, но и стандарты. Показательным голом он отметился в матче с «Манчестер Сити» U15 в прошлом году. Амир настолько сильно пробил низом со штрафного с не самой удобной точки, что вратарь не справился.

А самое главное, для своих лет он невероятно универсален. В академии его чаще использовали на флангах атаки. Но в упомянутой встрече АПЛ 2 с «Брайтоном» россиянин, как уже говорилось, вышел в опорной зоне и неплохо там смотрелся.

К этому прилагается характер. Ибрагимов идёт до конца в каждом эпизоде, даже если соперники старше, но вместе с тем обладает и благородством. В соцсетях разошёлся ролик, как во время встречи с «Тоттенхэмом» судья назначил пенальти за фол на нём, хотя Амир поскользнулся. Молодой человек попытался объяснить это арбитру, но тот не мог изменить свой вердикт. Тогда футболист слабо покатил мяч прямо в руки вратарю.

Неудивительно, что в академии МЮ уже сейчас сравнивают россиянина с Уэйном Руни. Такое мнение высказал, например, тренер Радусио Кинг.

«Я видел мало исполнителей, способных бегать так, как он. Думаю, он может играть под номером 10, стать кем-то вроде Руни: продвигаться вперёд, перехватывать, атаковать — всё что угодно», — подчеркнул специалист.

Согласился с этим и портал United Tribune. Там его назвали быстрым, мощным, технически совершенным и даже предположили, что уже в следующем сезоне Тен Хан может предоставить подопечному практику в кубковых соревнованиях.

«Он известен своим профессиональным подходом к делу в столь юном возрасте, и это одна из главных причин, по которым я верю, что Амир раскроет свой потенциал», — отметили в издании.

Совместная игра с младшим братом и карьера старшего в ММА

При этом два младших брата Амира тоже выступают за МЮ.

С Гази в январе они даже вместе вышли на поле в матче с «Ливерпулем» и помогли команде одержать победу со счётом 5:3. А позже выложили совместное фото в соцсетях. Причём мальчик занимался по одному возрасту с сыновьями самих Криштиану Роналду и Руни.

Не исключено, скоро компанию им составит и Мухаммад. Сначала он тренировался в «Манчестер Сити», где запомнился одним эпизодои. После жёсткого подката со стороны визави разозлённый мальчик взял его на прогиб. Видимо, впечатлившись этим, ребёнка тоже позвали в МЮ.

Ну а старший Ибрагим вовсе является профессиональным бойцом ММА. В его активе девять побед и ни одного поражения. Недавно он подписал контракт с престижной организацией PFL и в дебюте не оставил шансов Джошу Риду, проведя удушающий приём в стартовом раунде. Поздравить его в «клетку» вышел в том числе Амир.