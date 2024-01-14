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15-летний россиянин Ибрагимов оформил покер за молодёжный «Манчестер Юнайтед»

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Уроженец Дагестана Амир Ибрагимов оформил покер за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом».
15-летний россиянин Ибрагимов оформил покер за молодёжный «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Амир родился в Дагестане и переехал в Великобританию с семьёй в возрасте 11 лет. Футболист уже выступал за сборную Англии до 15 лет, а также привлекался к матчам в составе U-18 МЮ и отличился одной результативной передачей в пяти встречах молодёжного первенства.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

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