Уроженец Дагестана Ибрагимов забил в дебютном матче за юношескую сборную Англии
Английская национальная команда U-16 провела товарищеский матч со сверстниками из Италии и одержала победу со счётом 2:1.
Победный для англичан гол забил Амир Ибрагимов, который появился на поле на 84-й минуте.
16-летний футболист родился в Дагестане, однако в возрасте 11 лет вместе с семьёй перебрался в Англию.
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Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что злейшим врагом «красных дьяволов» является «Ливерпуль».