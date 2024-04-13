Уроженец Дагестана Ибрагимов забил в дебютном матче за юношескую сборную Англии

Крайний нападающий английской молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, у которого есть гражданство Российской Федерации, дебютировал за юношескую сборную Англии по футболу.

Английская национальная команда U-16 провела товарищеский матч со сверстниками из Италии и одержала победу со счётом 2:1.

Победный для англичан гол забил Амир Ибрагимов, который появился на поле на 84-й минуте.

16-летний футболист родился в Дагестане, однако в возрасте 11 лет вместе с семьёй перебрался в Англию.

Это не первый случай, когда вингер МЮ попадает в поле зрения российских СМИ: в январе 2024-го он отметился покером в ворота молодёжной команды «Ньюкасла».

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что злейшим врагом «красных дьяволов» является «Ливерпуль».