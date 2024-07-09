Шикарный бег Макаренко, страшная травма Чермошанского и яркая серия Кочановой: как прошёл Кубок России в Чебоксарах

Кристина Макаренко одержала победу на Кубке России по лёгкой атлетике на коронной дистанции, показав лучший результат среди отечественных спринтерш в XXI веке. Её супруг Артём, напротив, потерпел первое поражение в сезоне, уступив в финальном забеге на 110 м с барьерами Семёну Манакову. Прыгунья в высоту Мария Кочанова продлила свою победную серию в нынешнем сезоне до семи турниров, вновь опередив Наталью Спиридонову. Для Артёма Чермошанского соревнования завершились страшной травмой — вывихом и, вероятно, разрывом связок. Атлет уже перенёс одну операцию, и стоит вопрос о необходимости дополнительного хирургического вмешательства.

Кубок России по лёгкой атлетике в Чебоксарах порадовал целым рядом высоких результатов и обилием личных рекордов участников. В первую очередь это относится к Кристине Макаренко, которая сполна реабилитировалась за неудачный старт на турнире в Брянске, где она впервые с 2018 года проиграла на стометровке.

В столице Чувашии многократная чемпионка России преодолела дистанцию за 11,01 секунды, улучшив свой личный рекорд сразу на 0,09. Это четвёртый результат в истории страны: быстрее стометровку бегали только Галина Мальчугина, Марина Транденкова и Ирина Привалова. А в XXI веке Кристина — самая быстрая отечественная бегунья на стометровке: она превзошла результаты Евгении Поляковой, Александры Федоривы-Шпаер и Марины Кисловой.

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Кроме того, Макаренко выполнила олимпийский норматив. Да, никто из российских легкоатлетов на Игры в Париж не поедет, но выполнение критериев отбора служит подтверждением того, что спортсмен входит в мировую элиту в своём виде. В Европе так быстро в этом году бегали всего шесть спринтерш, причём три из них — с точно таким же результатом.

«Сегодня очень большую роль сыграл мой настрой, недавний проигрыш в Брянске немного меня, так скажем, взбодрил и заставил задуматься о том, что надо бежать быстрее. Сегодня сошлось просто всё: настрой, погода, ветер, дорожка. Я так рада, что пробежала быстрее олимпийского норматива, доказала себе, что могу. Очень хочется теперь выбежать из 11 секунд, я считаю, что теперь это возможно, время ещё есть, надеюсь, получится», — приводит слова бегуньи ТАСС.

В первый день соревнований порадовал зрителей прыгун с шестом Александр Соловьёв, установивший личный рекорд и вошедший в первую пятёрку европейского топ-листа сезона. Причём так получилось, что серьёзной конкуренции у вице-чемпиона России в секторе не было. Турнир пропускал Михаил Шмыков, ранее отпраздновавший победу на Играх БРИКС, а у Тимура Моргунова прыжки не заладились. Он лишь со второй попытки взял 5,30 м, а с 5,72 не справился вовсе. На этой же отметке завершил выступление Дмитрий Качанов, которому в итоге досталось серебро из-за преимущества по попыткам. Соловьёв же взял планку с первого прыжка, а затем поднял её на высоту, ранее ему никогда не покорявшуюся, — 5,83 м — и также сразу одолел её. На кураже спортсмен попытался улететь ещё на 7 см выше, но на этот раз не получилось. После завершения соревнований Александр был даже немного расстроен, что не справился с этой задачей.

«Были неплохие попытки на 5,90, взять эту высоту было бы уже поинтереснее. Честно, сейчас нет каких-то больших эмоций. Рад, что удалось реализовать свою форму, — понимаю, что готов прыгать достаточно высоко. Уже второй старт показываю за 5,80, считаю, это хороший результат», — сказал он в интервью пресс-службе ВФЛА.

У женщин в этом секторе победу отпраздновала Аксана Гатауллина, которая также впервые в карьере взлетела на 4,62 м. До этого личный рекорд спортсменки был на 7 см ниже. Полина Кнороз взяла ту же высоту, но только с третьей попытки, так что ей досталось серебро.

Второй подряд победой в сезоне с личными рекордами отметилась в Чебоксарах молодая прыгунья в длину Таисия Дмитриева. 21-летней уроженке Вышнего Волочка фактически хватило для этого всего одной попытки: на старте соревнований она улетела на 6,66 м, добавив 4 см к своему предыдущему достижению, показанному в конце июня в Брянске. После этого она сделала четыре заступа и лишь в шестой попытке попала как следует на планку, но прыжок получился недалёким. Тем не менее никому из соперниц не удалось улететь дальше Таисии, в том числе опытнейшей Елене Соколовой. Серебряная медалистка лондонской Олимпиады подобралась вплотную к Дмитриевой, но всё же уступила ей пару сантиметров.

«Я не гонюсь за местами, просто прыгаю, стараюсь улучшить свой результат. Сегодня я с каждой попыткой думала, что Елена меня всё же обойдёт, всё-таки у неё огромный опыт и она умеет это делать. Так что после шестой попытки испытала облегчение», — рассказала победительница.

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Интересный момент: Таисия тренируется у Максима Королёва, который сам по-прежнему выступает в десятиборье. И так получилось, что в Чебоксарах их соревнования совпали по времени, так что наставник прибегал к подопечной лишь в перерывах между своими видами. Этим Таисия и объяснила обилие заступов: приходилось самой принимать решения о разбеге, и они оказывались неправильными. Королёв же занял на турнире четвёртое место. А Дмитриева в заключительный день соревнований добавила к победе в длине ещё и бронзовую награду в тройном прыжке, уступив только Виолетте Скворцовой и Екатерине Коневой.

А вот мужские соревнования в длине завершились ужасной травмой победителя Артёма Чермошанского. 23-летний атлет проводил лучший сезон в карьере: на Играх БРИКС в Казани он дважды обновил личный рекорд, показав сначала 8,04 м, а затем 8,18. Выиграл он и Кубок страны (8,03 м), а на последнюю попытку выходил уже в статусе чемпиона. К сожалению, он не справился с прыжком технически и в результате неудачно приземлился, неестественно вывернув ногу. Поначалу даже показалось, что у спортсмена перелом, но эти опасения не подтвердились. Артёма доставили в больницу на скорой, где тут же прооперировали — вправили вывих голени. В ближайшее время атлета перевезут в столицу, где его ждут дополнительные обследования и, вероятно, операция на колене.

«Сейчас у нас стоит вопрос о связках. Думаю, что люди, причастные к спорту, понимают, что, скорее всего, у него разрыв всех связок, связанных с коленом. Сейчас мы находимся в поисках хорошего врача, который сможет в Москве прооперировать и привести ножку в чувство», — написала в Telegram-канале супруга спортсмена Елизавета.

По предположению врача Никиты Карлицкого, сроки восстановления будут зависеть как раз от того, насколько пострадали связки. В лучшем случае прыгун сможет вернуться к активным тренировкам через два месяца, в худшем, если повреждён хрящ, — только через год.

Продолжила свою серию побед в секторе для прыжков в высоту Мария Кочанова. В этом сезоне 22-летняя спортсменка не потерпела ни одного поражения, кроме того, она поступательно движется к преодолению гроссмейстерской отметки 2 м. Вот уже второй старт подряд Кочановой покорилась планка на отметке 1,97 м — и это её личный рекорд. Наталья Спиридонова впервые этим летом взобралась на высоту 1,95 м, но этого не хватило для победы. У мужчин в этом виде в отсутствие Данила Лысенко первое место завоевал Илья Иванюк с результатом 2,27 м.

Неожиданно завершился финал в беге на 110 м с барьерами. Экс-чемпион мира Сергей Шубенков на этом турнире не выступал, решив сосредоточиться на подготовке к чемпионату страны, так что фаворитом был Артём Макаренко, не проигравший в этом сезоне ни одного турнира. В решающем забеге он выдал прекрасный старт, но затем зацепился за седьмой барьер, сбился с ритма и стал лишь вторым, пропустив вперёд Семёна Манакова. 23-летний бегун из Татарстана финишировал с результатом 13,52 секунды — так быстро в своей карьере он ещё не бегал. И, что не менее важно, это уже третий турнир подряд, на котором Семён улучшает личное достижение. По его словам, вклад в этот прогресс внёс не только его тренер Олег Пермяков, но и Игорь Чермошанский, а также экс-чемпион России Константин Шабанов, дававшие важные советы.

«За последний месяц они мне очень хорошую технику поставили, за счёт которой я могу убегать и не так сильно уставать, как раньше. Я на двух стартах уже бежал по личному рекорду, но в такой компании получилось ещё улучшить. Конкуренция рождает результат», — заметил атлет в эфире «Матч ТВ».