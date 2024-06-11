Чен считает, что зрелищность лёгкой атлетики упала без участия россиян

Серебряный призёр чемпионата мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о зрелищности международных соревнований без участия россиян.

Чен отметила, что будет следить за Олимпиадой при любом сценарии. По её словам, соперника необходимо знать в лицо, а дистанцироваться от мира спорта россиянам не следует.

«С какой стати мы не должны за всем наблюдать? Мы свободная страна. Зрелищность лёгкой атлетики уже упала без участия россиян. Наши спортсмены очень сильно украсили бы большинство турниров, которые проходят в мире, в том числе Олимпиаду», — сказала Чен «Спорт-Экспрессу».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Сергей Шубенков высказался о возможности выступить на Олимпиаде-2028.