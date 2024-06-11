RT в Telegram
Подпишись

Чен считает, что зрелищность лёгкой атлетики упала без участия россиян

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о зрелищности международных соревнований без участия россиян.
Чен считает, что зрелищность лёгкой атлетики упала без участия россиян
  • Gettyimages.ru

Чен отметила, что будет следить за Олимпиадой при любом сценарии. По её словам, соперника необходимо знать в лицо, а дистанцироваться от мира спорта россиянам не следует.

«С какой стати мы не должны за всем наблюдать? Мы свободная страна. Зрелищность лёгкой атлетики уже упала без участия россиян. Наши спортсмены очень сильно украсили бы большинство турниров, которые проходят в мире, в том числе Олимпиаду», — сказала Чен «Спорт-Экспрессу».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Сергей Шубенков высказался о возможности выступить на Олимпиаде-2028.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить