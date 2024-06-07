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Шубенков — о надежде выступить на Олимпиаде-2028: всегда хочется верить в чудо

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Чемпион мира по лёгкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков высказался о возможности выступить на Олимпиаде-2028.

«Я же по жизни оптимист. Мне всегда хочется верить в чудо и высокие идеалы, которые провозглашены Олимпийской хартией. Хотя жизнь раз за разом ставит нас на место, объясняя, что идеальнее денег в этом мире нет примерно ничего. В том числе и для МОК. Вдруг рассосётся? За четыре-то года!» — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении.

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