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Тренер Ласицкене рассказал, что спортсменка продолжает проходить реабилитацию после травмы

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Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что спортсменка проходит реабилитацию после травмы.

«Маша, к сожалению, не успела восстановиться к Играм БРИКС. Сейчас она проходит реабилитацию, скоро мы планируем приступить к специальной физической подготовке», — цитирует Габриляна ТАСС.

4 июня на Никольской улице состоится открытие Недели лёгкой атлетики. На соревнованиях ожидается выступление более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран.

Напомним, что в середине апреля бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения. Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.

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