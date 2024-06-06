Поражения Шубенкова и Савлукова, осечка Кнороз и двойной триумф Макаренко: чем запомнился «Мемориал Знаменских»

Сергей Шубенков впервые с Олимпиады в Токио остался без медали на соревнованиях. Бывший чемпион мира занял лишь четвёртое место в забеге на 110 м с барьерами на «Мемориале имени братьев Знаменских» в Москве. Вторую победу в сезоне на этой дистанции одержал Артём Макаренко, а его жена Кристина привычно первенствовала на гладкой стометровке у женщин. Савелий Савлуков в беге на 400 м стал лишь 11-м, а Полина Кнороз проиграла Аксане Гатауллиной в прыжках с шестом, так как взяла стартовую высоту только со второй попытки. В прыжках в высоту вновь, как и на командном чемпионате России в Сочи, выиграла Мария Кочанова, установившая личный рекорд — 1,95 м.

Неделя лёгкой атлетики в Москве началась во вторник спринтерскими забегами на Никольской улице, которые проходили в шоу-формате, а продолжилась «Мемориалом имени братьев Знаменских» в «Лужниках». Погода в столице выдалась дождливой и вследствие этого непростой для легкоатлетов, что, возможно, повлияло на обилие неожиданных результатов и ряд непредвиденных поражений.

В первую очередь неприятно удивил болельщиков Сергей Шубенков, который остался вообще без медали на дистанции 110 м с барьерами. Это с ним произошло впервые с Олимпийских игр в Токио, где он не смог завершить забег из-за травмы. Даже прошлым летом после перелома ключицы воспитаннику Сергея Клевцова всегда удавалось подниматься на пьедестал почёта.

Опасения по поводу его готовности стали возникать ещё на стадии предварительного забега, в котором он уступил 20-летнему Матвею Герасимову. В финале экс-чемпион мира также ничего не смог противопоставить более юному сопернику, ставшему в итоге серебряным призёром, а также белорусу Виталию Парахонько и победителю — Артёму Макаренко. Результат Шубенкова — только четвёртый. По словам спортсмена, этот сезон складывается для него крайне плохо.

«Я не могу добавить в беге, не могу попасть ни в один барьер, у меня вообще всё не получается. Не получается нормально тренироваться, я плохо готов. Очевидно, что мне мешают мои болячки, мои старые травмы, с которыми приходится бороться. Не хватает мне практики, не хватает вот этой набеганности. И не хватает сил, судя по всему, тоже. Не знаю, что происходит, у меня всё очень плохо. Мне надо как-то удовольствие пытаться получать, и это категорически не выходит опять же потому, что у меня всё болит», — посетовал спортсмен после забега.

Макаренко же одержал третью победу подряд — ранее он выиграл командный чемпионат в Сочи и забег на 60 м с барьерами на Никольской. Результат в Москве оказался лучше, нежели на первом старте сезона, но, по словам атлета, мог быть ещё выше, если бы не пришлось потратить много сил — в первую очередь эмоциональных — на турнире двумя днями ранее. «Даже если бы сегодня был сразу финал, без забегов, получилось бы быстрее», — отметил Артём в эфире «Матч ТВ». Поддержала победное начинание супруга и Кристина Макаренко, выигравшая свою коронную гладкую стометровку. Она также призналась, что забеги на Никольской отняли слишком много энергии. Кроме того, по её словам, было тяжело бежать после помоста по обычной дорожке.

В секторе для прыжков в длину у мужчин уже в первой попытке заявку на золото сделал победитель прошлогоднего Кубка России Юрий Ожгибесов, улетев на 7,79 м. Третьим прыжком он добавил к этим цифрам ещё 5 см, а в пятой попытке установил финальный результат — 7,88 м. Дальше в этот день не прыгнул никто. Второе место занял Артём Чермошанский (7,80), а Данил Чечела в последний момент упустил бронзовую награду после того, как Артём Примак выдал 7,67 м и заскочил в последний вагон этого медального поезда. Увы, далеко от пьедестала финишировал чемпион мира 2013 года Александр Меньков, в лучшей попытке показавший всего 7,37 м.

Драматично завершился забег на 400 м с барьерами среди девушек. Признанный лидер Эмилия Тангара прервала свою победную серию на этой дистанции, длившуюся почти год — с 10 июня 2023-го. Уроженка Воронежа уверенно начала бег, но зацепилась стопой за один из барьеров и едва не упала на мокрой дорожке. В результате она сильно отстала от соперниц и пришла на финиш лишь четвёртой. Победу же одержала Кристина Вершинина.

«Дорожка скользкая. Я даже не поняла ещё, что произошло, зацепилась за барьер, чуть не упала. К тому же заступила на внутреннюю дорожку, это могут расценить как нарушение и дисквалифицировать. Но с таким временем это и неважно. Такое бывает в барьерах, хорошо, что это случилось не на самом важном старте», — прокомментировала инцидент Эмилия в эфире «Матч ТВ».

На аналогичной дистанции у мужчин Фёдор Иванов, хотя и продлил свою триумфальную серию, но показанным временем остался категорически недоволен. Он пробежал круг за 49,97 секунды, хотя, по его словам, был готов выбежать из 49.

Необъяснимый провал случился у ещё одного чемпиона страны Савелия Савлукова на гладкой 400-метровке. Он не просто остался без медали, а показал только 11-й результат. Полина Ткалич не пошла по пути коллеги и свой статус фаворита среди женщин уверенно подтвердила. Она победила с результатом 51,65 секунды, что на 0,27 быстрее, чем на командном чемпионате России. Спортсменка отметила, что дождливая погода не слишком сказалась на её выступлении.

«Покрытие мне понравилось, хотя, конечно, лучше бы оно не было мокрым. Ну а результатом я недовольна, но, надеюсь, дальше будет лучше. На Играх БРИКС хотелось бы пробежать ещё быстрее, но, по ощущениям, пика формы там ещё не будет», — сказала Полина.

Неожиданно осталась без золота чемпионка страны в прыжках с шестом Полина Кнороз. Воспитанница Владимира Шульгина запорола первую попытку на смешной для себя отметке в 4,20 м, и именно эта осечка стала для неё роковой. Все остальные высоты, включая 4,55 м, она преодолела синхронно с Аксаной Гатауллиной, но в итоге дочь серебряного призёра ОИ-1988 опередила соперницу по попыткам и забрала золотую медаль.

В прыжках в высоту у женщин в отсутствие Марии Ласицкене, которая продолжает восстанавливаться после травмы, борьба развернулась между Натальей Спиридоновой и Марией Кочановой. Обе девушки без осечек добрались до отметки 1,89 м. Белоруска Карина Демидик использовала на этой высоте один лишний прыжок, а Кристина Королёва — два, что отбросило их на промежуточные третье и четвёртое места соответственно. Но планку на высоте 1,93 м смогла преодолеть только Кочанова, обеспечившая себе первое место. А затем, уже в ранге победительницы, Мария взяла 1,95, установив личный рекорд. Для уроженки Санкт-Петербурга эта победа стала второй в нынешнем сезоне, а вот Спиридонова, зимой преодолевшая гроссмейстерскую отметку в 2 м, никак не может нащупать свои лучшие прыжки и добраться до первой ступеньки пьедестала.