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Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами, золото у Макаренко

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков расположился на третьем месте в беге на 110 м с барьерами на командном чемпионате России.
Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами, золото у Макаренко
  • РИА Новости

Он показал результат 13,75 секунды. Первое место занял Артём Макаренко (13,58). Второе — Виталий Парахонько из Белоруссии (13,62).

Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит у Большого театра на турнире в рамках Недели лёгкой атлетики.

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