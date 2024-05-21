Шубенков стал третьим в беге на 110 м с барьерами, золото у Макаренко
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков расположился на третьем месте в беге на 110 м с барьерами на командном чемпионате России.
- РИА Новости
Он показал результат 13,75 секунды. Первое место занял Артём Макаренко (13,58). Второе — Виталий Парахонько из Белоруссии (13,62).
Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит у Большого театра на турнире в рамках Недели лёгкой атлетики.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»