Третья попытка Кнороз, бронзовый финиш Шубенкова и яркий прорыв Шелиха: как легкоатлеты проводят отбор на Игры БРИКС

Полина Кнороз выиграла командный чемпионат России в прыжках с шестом с результатом 4,73 м, показанным в третьей попытке. В гладком спринте у женщин вновь не было равных Кристине Макаренко, а её супруг Артём завоевал золото на дистанции 110 м с барьерами, опередив Виталия Парахонько и Сергея Шубенкова. Сенсационную победу на 800-метровке среди мужчин одержал 19-летний Максим Шелих, а Фёдор Иванов продлил свою беспроигрышную серию на дистанции 400 м с барьерами.

Летний сезон в российской лёгкой атлетике полноценно стартовал командным чемпионатом страны в Сочи. В этом году соревнования интересны не только тем, что они первые, но и своим статусом отборочных. Именно по их итогам будет сформирована сборная для участия в июньских Играх БРИКС. Чтобы завоевать место в команде, атлетам нужно занять место в тройке призёров. Этот старт, к сожалению, из-за травмы пропустит олимпийская чемпионка Мария Ласицкене.

В остальном в Сочи собрались все сильнейшие. В некоторых видах вместе с россиянами выступили и гости из Белоруссии, но их результаты шли только в зачёт «Королевы спорта», а не чемпионата.

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Сама серия, к слову, в этом сезоне претерпела некоторые изменения — из неё вынесли отдельно три направления: «Скороходы России», «Многоборцы России» и «Высота». Некоторые турниры для них будут пересекаться, некоторые — проходить отдельно.

Что касается собственно командного чемпионата, то на нём были показаны достаточно высокие результаты, несмотря на начало сезона. В большинстве видов завязалась напряжённая борьба, и фаворитам пришлось непросто. Возросшую конкуренцию отметила даже многократная чемпионка страны в спринте Кристина Макаренко, одержавшая уверенную победу на стометровке с результатом 11,23 секунды. За второе место в этой дисциплине развернулась схватка, итог которой смогли подвести только при помощи фотофиниша. Наталья Комбарова всего на 0,06 секунды опередила Юлию Караваеву.

«В прошлом году я тут выиграла с результатом 11,38. В этот раз девочки, боровшиеся за второе, показали 11,40. Так что я чувствую конкуренцию, и это очень круто! Своему результату очень рада. Это, наверное, моё самое быстрое начало сезона», — сказала спринтер в эфире «Матч ТВ».

Захватывающим получился и финальный забег на 110 м с барьерами у мужчин, где выступал супруг Кристины — Артём Макаренко. Бывший многоборец, сменивший специализацию на более узкую, тоже завоевал золото, обыграв ни много ни мало бывшего чемпиона мира Сергея Шубенкова. Именитый легкоатлет уступил также белорусу Виталию Парахонько, довольствовался только бронзой и выглядел разочарованным таким результатом.

Макаренко же после финиша признался, что последние несколько дней его беспокоила травма, поэтому он особенно рад тому, как сложился финал.

«Первый старт — всегда волнительно, тяжело. Зимой не выступал из-за травмы. В забеге мне всё понравилось, сейчас немного непонятный бег. Опять же, это первый старт, отвык от конкуренции, но нужно привыкать. И прибавлять», — подчеркнул он.

Феноменальный результат для первого старта в сезоне показала прыгунья с шестом Полина Кнороз — 4,73 м. Для неё это несвойственно: чаще всего её первые прыжки в сезоне оказывались сантиметров на 20—30 ниже. На этот раз подопечной Владимира Шульгина удалось взлететь значительно выше, во многом благодаря конкуренции со стороны Татьяны Калининой.

Обе девушки с первой попытки взяли 4,55 м, но следующий рубеж (4,62) покорился только Кнороз. Однако на нём она не остановилась и с третьих попыток взяла последовательно 4,68 и 4,73 м. Причём заключительный прыжок она делать и вовсе не хотела — выбилась из сил. Как пояснила спортсменка, в марте она получила травму, из-за чего выпала из тренировочного процесса на полтора месяца.

«Я готовилась к этому старту буквально последние три недели. Выносливости практически нет. Мне было очень тяжело. Я собралась на третью попытку, просто всё, что у меня осталось, я в неё вложила. И прыгнула! Шикарный результат! Я не рассчитывала так высоко прыгать, я в себя не верила. Главная задача была — попасть в тройку и отобраться на Игры БРИКС. Но 4,73 — это что-то невероятное. И это я ещё не с полного разбега, кстати, прыгала», — эмоционально высказалась Полина после победы.

Неожиданной оказалась развязка у мужчин-высотников. Данил Лысенко и Илья Иванюк за прошлый сезон приучили болельщиков к тому, что именно они остаются вдвоём в секторе на решающих высотах, однако на этот раз у Иванюка прыжки не заладились. Илья лишь раз взял планку с первой попытки (на отметке 2,11 м), а на другие высоты ему пришлось использовать по два, а иногда и по три захода. В итоге спортсмен выдохся к рубежу 2,23 м и справился с ним только с третьего раза. В секторе также остались Лысенко и Никита Анищенков. Планку подняли сразу на 2,27 м, но её никто не взял. В итоге была назначена перепрыжка, во время которой ни Лысенко, ни Анищенков вновь не справились с этой высотой, а отметка на 2 см ниже покорилась Данилу. Он и стал золотым медалистом.

Свою победную серию на дистанции 400 м с барьерами, длящуюся с прошлого лета, продолжил Фёдор Иванов. 22-летний атлет выиграл финальный забег с результатом 49,64 секунды — это на 0,59 секунды быстрее, чем он показывал год назад на этом турнире. Однако бегун оказался недоволен собой.

«Слабый результат. Рассчитывал на другое время, но что-то пошло не так в очередной раз. Ничего, я готовлюсь к августу. Рядовой результат: не впечатляющий, но и не плохой», — отметил бегун.

В аналогичном забеге у девушек победила Эмилия Тангара, а на гладких 400 м лучшими ожидаемо стали Савелий Савлуков и Полина Ткалич.

Сенсацией завершился забег на 800 м у мужчин. Признанный фаворит, неоднократный чемпион страны Константин Холмогоров проиграл 19-летнему Максиму Шелиху, который год назад в Сочи не попал даже в финал. Молодой атлет выскочил из-за спины Холмогорова на финишной прямой, и опытный оппонент не успел отреагировать на неожиданную атаку. По словам Шелиха, одержавшего первую победу в карьере на взрослых соревнованиях, залогом удачного выступления стало огромное желание.

«Как только узнал, что еду на командный чемпионат России, я такой: «У-у-у, я хочу — и всё!» Смотрите, соперники на десять лет старше меня условно, и надо в себя поверить, потому что ты ребёнок из деревни. Сначала я гуляю по деревне, а потом еду в Москоу», — эмоционально прокомментировал забег Максим.

Соревнования в Сочи продолжатся в среду, 22 мая.