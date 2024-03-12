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Макаренко призналась, что мечтает преодолеть стометровку быстрее 11 секунд

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Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко рассказала, о чём мечтает.

«Конечно. Всегда хочется поднимать планку. Я особо об этом не говорю, но всё-таки мне хочется пробежать 100 м за 11 секунд и, может быть, даже немножко выбежать из 11. Раньше мне казалось это чем-то запредельным, но постепенно, когда ты раз за разом превосходишь свои результаты, появляется ощущение, что и нереальное — реально. Поэтому да, хочется, но не всегда удаётся реализовать желания. Люди, которые глубоко не погружены в спорт, считают, что спортсмен всегда должен лишь прогрессировать, но мы ведь живые люди, у нас бывают и проблемы со здоровьем, и какие-то сложности, вообще не связанные со спортом. А травмы уже как часть нашего тренировочного процесса. Всегда хочется от них уйти, но, увы, не всегда получается», — заявила Макаренко RT.

Полностью интервью Макаренко читайте на сайте RT.

Ранее Макаренко высказалась о путешествиях.

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