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Макаренко: путешествия — это возможность отключить голову и перезагрузиться

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Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко высказалась о путешествиях.

«Ой, дай мне волю! (Смеётся.) Сейчас очень жалею, что раньше никуда не ездили, хотя была такая возможность. Три часа — и ты в Европе. У меня даже ещё есть виза, которой я так и не воспользовалась… Но сейчас всё так усложнилось. Если мы куда-то летим, то надолго, так как билеты стоят недёшево. В прошлом году были на Шри-Ланке три или четыре недели, до этого летали в Таиланд, примерно столько же времени там провели. Очень прикольно сменить локацию, посмотреть на культуру другой страны, попробовать еду, насладиться местным колоритом. Ты прямо по-настоящему отдыхаешь, а после уже хочешь вернуться в свою деятельность, тренироваться. Так что да, путешествия — это возможность отключить голову и перезагрузиться, а это важно, потому что постоянные тяжёлые нагрузки даются достаточно трудно», — заявила Макаренко RT.

Полностью интервью Макаренко читайте на сайте RT.

Ранее Макаренко рассказала, почему в России не появляются сильные спринтеры.

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