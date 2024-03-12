RT в Telegram
Подпишись

Макаренко рассказала, почему в России не появляются сильные спринтеры

Короткая ссылка
Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко объяснила, почему в стране мало хороших спринтеров.

«Одна из причин заключается в том, что у нас очень мало хороших тренеров. Плюс совсем небольшой поток детей, которые приходят в наш вид спорта. Тяжело найти самородок среди, условно, десяти желающих. Было бы их 100 — совсем другое дело. Но накладывается ещё один момент — невысокая заинтересованность. Скажем, меня мой тренер Виктор Васяткин нашёл по протоколам соревнований и пригласил в Москву. Я тогда приехала на соревнования в Омск из своего посёлка и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Мне было 14 или 15 лет, так что это был очень хороший результат, который Виктор Петрович заметил и решил испытать судьбу», — заявила Макаренко RT.

Она также рассказала, как перешла к другому тренеру.

«Честно говоря, не знаю, видел ли он тогда, как я бегу, или нет. Скорее всего, нет, тогда ведь ещё особо не были развиты соцсети и найти запись региональных соревнований, думаю, было непросто. Вероятно, просто посмотрел на цифры. Помню, мне сначала написала девочка из его группы, и я даже подумала, что это какая-то шутка. А потом уже позвонили родителям и пригласили меня тренироваться в Москве», — добавила Макаренко.

Полностью интервью Макаренко читайте на сайте RT.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об условиях для россиян, выдвинутых Международным паралимпийским комитетом (IPC).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить