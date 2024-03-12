Макаренко рассказала, почему в России не появляются сильные спринтеры

Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко объяснила, почему в стране мало хороших спринтеров.

«Одна из причин заключается в том, что у нас очень мало хороших тренеров. Плюс совсем небольшой поток детей, которые приходят в наш вид спорта. Тяжело найти самородок среди, условно, десяти желающих. Было бы их 100 — совсем другое дело. Но накладывается ещё один момент — невысокая заинтересованность. Скажем, меня мой тренер Виктор Васяткин нашёл по протоколам соревнований и пригласил в Москву. Я тогда приехала на соревнования в Омск из своего посёлка и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Мне было 14 или 15 лет, так что это был очень хороший результат, который Виктор Петрович заметил и решил испытать судьбу», — заявила Макаренко RT.

Она также рассказала, как перешла к другому тренеру.

«Честно говоря, не знаю, видел ли он тогда, как я бегу, или нет. Скорее всего, нет, тогда ведь ещё особо не были развиты соцсети и найти запись региональных соревнований, думаю, было непросто. Вероятно, просто посмотрел на цифры. Помню, мне сначала написала девочка из его группы, и я даже подумала, что это какая-то шутка. А потом уже позвонили родителям и пригласили меня тренироваться в Москве», — добавила Макаренко.

Полностью интервью Макаренко читайте на сайте RT.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об условиях для россиян, выдвинутых Международным паралимпийским комитетом (IPC).