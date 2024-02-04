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Шубенков чувствует себя отлично и целенаправленно готовится к летнему сезону

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что ведёт плодотворную работу по подготовке к летнему сезону.

«Чувствую себя хорошо. Ключица больше не беспокоит. Я уже через месяц бежал на чемпионате России, если помните, уже тогда с этим делом плюс-минус в порядке было, а сейчас вообще прекрасно. Тренируемся, готовимся к лету», — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».

По словам легкоатлета, его ждёт стандартный сезон. Соревнования начнутся в мае, а завершатся в августе-сентябре.

«В общем, как обычно. Мы ведём подготовку не к каким-то отдельным стартам. Буду выступать везде, где только можно будет», — заключил Шубенков.

33-летний спортсмен летом получил перелом ключицы после падения с мотоцикла.

Ранее сообщалось, что Шубенков надеется выступить на международных соревнованиях.





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